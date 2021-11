Ricky Merino presenta su disco homónimo, colaboración con Ruth Lorenzo y revela cuál es la canción "para fo****"

Puede parecer desfasado o incluso egocéntrico, pero no es el primer artista que lo hace. Ricky Merino ha nombrado a su primer disco Ricky Merino. "Puede parecer muy egocéntrico llamar a un disco como tu mismo nombre, pero muchos artistas lo hacen, el disco homónimo", cuenta el cantante, que ha seleccionado sus mejores temas para incluirlos en su disco de estudio. Estará disponible en venta física y plataformas el próximo 26 de noviembre.

Un disco homónimo y una colaboración con Ruth Lorenzo

"Son catorce canciones, las que me definen y definen estos cuatro años en los que la gente me ha conocido más gracias a Operación Triunfo", cuenta el artista. "Para mi esta etapa termina ahora y luego empezará una nueva", asegura.

Entre esos temas se encuentra 'Carnaval', una colaboración con Ruth Lorenzo, una de las mejores voces de este país. "En el momento en el que todo el mundo hace reggaeton, hacemos funky. Y eso que no tengo nada en contra del reggaeton, pero esto es lo que escucho yo, 'Carnaval' es un himno funky total, la letra la he hecho con David Otero", cuenta el artista, que lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto que se hace realidad ahora.

Su relación con Ruth Lorenzo empezó cuando la cantate visitó la academia de Operación Triunfo. "Empezamos a hablar por redes, siempre me ha gustado mucho lo que ha hecho", asegura.

Con David Otero dio los primeros pasos para la creación de Carnaval, que se remonta a antes del confinamiento. "Fue antes de la pandemia, hicimos una maqueta de Carnaval de una manera muy artesanal, se la di al productor de Fangoria y le dio otro rollo. Luego me daba vergüenza pedírselo a Ruth y se lo pidió alguien de mi equipo. Me llamó para regañarme y decirme que por qué no se lo había dicho yo y grabó su parte, ha sido todo super rápido", explica.

Para el videoclip se dejó asesorar por su equipo, aunque en otras ocasiones ha dado él la idea primigenia. "Fue idea de los creativos, una idea de Carnaval karaoke estilo japonés, he hecho todos los videoclips con ellos. Lo grabamos hace un mes", revela.

Una canción para fo****

La última vez que vino a yu, No te pierdas nada aseguró que en su disco habría una "canción para follar" y claro, Morgade ha querido saber cuál es. "Es la cuatro", dice casi sin pensarlo. Se llama 'Volvámonos a ver' y recalca que sí, que es "una canción para chingar".

Aunque la mayoría de discos llegan con una gira debajo del brazo, Merino tendrá que posponerla por compromisos laborales. "Ahora mismo estoy haciendo el musical de Ghost, por contrato no puedo casi ni salir de Madrid. Cuando acabe podré mirar para hacer algún concierto. Hasta que termine Ghost y sepa algo, nada", asegura.

"Alterno con David Bustamante y como somos dos para un papel, podemos descansar", cuenta el artista, que asegura que el resto del elenco hace sesiones muy seguidas. "El teatro musical es muy bestia, tienes que tener muy buena forma física y disciplina", recalca. "Yo los sábados hago ocho horas, como cualquier trabajador. Entro a las 4 y salgo a las 12, pero es tan bonito", asegura.

Terminamos la entrevista dando un repaso a las redes sociales de Ricky Merino, donde hay pocos haters... Pero los hay. "Son siempre los mismos, haga lo que haga lo van a criticar". También charlamos de paternidad, algo que Ricky ve muy lejano. "Mi perro es mi hijo y es mi todo", dice.

Puedes ver a Ricky Merino en el minuto 24:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.