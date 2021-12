Samantha Hudson: "Quiero casarme con Pepe Viyuela, es el único calvo que no es un déspota"

Samantha Hudson estuvo de concierto este fin de semana en Málaga y ha vuelto a la capital con muy buenas vibraciones. "He metido coreografías, y a veces me rallo porque digo 'no sé bailar', pero esta vez estuvo bien", recuerda Hudson, que cada vez explora más esta faceta musical.

"Ahora estoy obsesionada con los bisexuales. Cuando eres una persona con género tan ambiguo a los gays no les gustas te ven como una chica y los heteros tampoco porque te ven como un hombre. Entonces encuentras la concordancia en los hombres bisexuales que tienen deconstruido el deseo y pueden entender que eres una travesti", explica.

Uno de los estrenos del año es su especial de Navidad para Atresplayer Premium, en la que no faltan rostros tan conocidos como la mismísima Victoria Martín, Amaia, Arturo Valls, Pepe Viyuela... "Me propusieron hacer un personaje como Isabel Díaz Ayuso y me ha venido de perlas como buena señora rica y de derechas que soy", asegura Vicky. "Tienes muy buenos matices", le dice Hudson sobre su papel. "Quiero casarme con Pepe Viyuela, es el único calvo que no es un déspota", cuenta.

Con Hudson hablamos hoy de la evolución del pensamiento objetivo desde el mito hasta la ciencia. "No voy a decir que estoy en contra de la ciencia, pero tenemos una perspectiva de la ciencia muy caucásica. Hoy vengo a hablar de psiquiatría y los tratamientos paliativos", adelanta Hudson, que nos habla de ansiolíticos, dolor, tristeza y sufrimiento.

Puedes ver a Samantha Hudson en el minuto 1:05

