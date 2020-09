Samantha presenta 'Quiero Que Vuelvas', se pone a prueba con 'La Batalla de Canciones' y enamora con su voz en 'yuMusic'

Hace menos de un año, la joven valenciana era una auténtica desconocida, pero tras su paso por OT, la vida de Samantha ha dado un giro y ahora es una de las artistas más exitosas del talent show.

Samantha viene a 'yuMusic' ha presentarnos su nuevo single, 'Quiero que vuelvas', que ha versionado en valenciano, su idioma materno. "Me hacía mucha ilusión hacerlo en valenciano, que es mi lengua materna", confiesa la artista, que alucina cuando ve que hay fans de todo el mundo que se la han aprendido en valenciano.

Tras conectar con ella durante el confinamiento, la artista nos habla de cómo se sintió al escribir su primera canción dentro de la Academia. 'Sin Más', su primer single, nació en el concurso y dice que "no me costó crearla, pero a partir de esa me ha costado mucho más".

Samantha también ha confesado qué pasa en los grupos de chat de OT: "Tenemos un chat de OT y un chat de chicas de OT". Pero, ¿cuál es el más interesante? La artista lo tiene claro: "el de chicas", donde se envían "chorradas" pero también chuminos...

Samantha se atreve con el juego 'La Batalla de Canciones' contra Carlos Marco. ¿Quién es el que se sabe más canciones para abrir una fiesta? ¿Y temas para enviar a su crush? Quizás se les da mejor cantar hits para celebrar el fin del verano... pero la que quiere participar es Lorena Castell, ¡que se las sabe todas!

👉 Puedes ver a Samantha en el minuto 8:28