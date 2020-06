Samantha: "Jugábamos a juegos de besarnos, no sé porqué no lo quieren decir"

Talentosa, maravillosa y que se quedó a las puertas de la final de OT... ¡Conectamos con Samantha ! "Para nosotros eras la ganadora", le dice Ventura, nuestro pelota por excelencia... ¿O será que está 'in love' con ella?

¿Cómo lleva el tema de no estar en la academia? "Es un poco raro, la primera semana fue la peor, ahora veo vídeos y digo: 'qué guay era estar agobiada todo el día'".

¿Qué es lo que más echa de menos del programa? "Estar allí, en general. Tenemos un síndrome de Estocolmo brutal". ¿Cómo vivió todo lo del coronavirus, cuando los mandaron a casa y luego tuvieron que regresar? "No me sentó bien volver a la Academia, porque ya tenía mucha información. Evidentemente algo cambió los primeros días, yo no tuve mucho hate, pero hubo gente que sí", se sincera.

Muchos triunfitos ya tienes single... ¡Y Samantha también! La cantante ha estrenado 'Sin más', un tema super enérgico que da muy buena vibra de verano. ¿Ha pensado en ponerse algún nombre artístico?, ¿o se va a quedar con Samantha para siempre?

"Nos hemos enrollado todos con todos". Esas fueron las palabras de Samantha que provocaron un aluvión de comentarios e incluso algo de polémica. "Jugábamos a juegos de besarnos, no sé porqué no lo quieren decir. Nos gustó, pero era un juego".

La joven cruzó la pasarela en una silla de ruedas porque estaba con una pierna mala, y el momento fue uno de los más virales del concurso, del que se hicieron cientos de memes. "Nosotros lo vimos normal".

¿Tiene alguna fecha de conciertos?, ¿se marcará coreografías en sus directos? , ¿está ensayando ya?, ¿le gustaría dedicarse al mundo de la música? "No lo descarto, pero ahora me quiero centrar en la música que es lo que hago bien".

¡Momento concurso! Samantha y Sandra Delaporte se la juegan en el reto musical más loco de la radio... ¡A ver ese oído! Y del grupo ese de WhatsApp que tienen todos juntos... ¿Se ha ido alguien? ¡Queremos saber!

