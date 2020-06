Samantha, La La Love You, Delaporte, Ventura y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (19/06/2020)

¡Programaco de viernes con Lorena Castell ! Pasarán por aquí Sandra Delaporte , Ventura , los Beauty Brain y tendremos dos invitados de lujo... ¡¡Samantha, de Operación Triunfo , y los chicos de La La Love You !

Samantha en yu / yu, no te pierdas nada

¡Un gran colaboradora, gran cantant, gran músico, gran todo! Sandra Delaporte nos trae su sección los nuevos estrenos musicales que merece la pena escuchar. Además está recién operada de la vista y ahora lo ve todo... ¡En full HD!

¡Momento de presentar a los chicos de La La Love You! Amor, bailes, confinamiento... ¿Veían venir ellos la pandemia? Parece que su tema 'El fin del mundo' es una predicción de lo que nos ha tocado vivir estos últimos meses...

¿Qué han hecho durante la cuarentena?, ¿han salido fat o fit del confinamiento?, ¿han hecho muchos bizcochos? "En la azotea he puesto un montón de plantas y no se han muerto, eso es una novedad", nos cuenta Celia. "Yo lo he llevado fatal, lo estar encerrado en casa mal", dice Rafa.

Lo cierto es que parece que el ingenio se ha agudizado estos días, y es que han hecho un vídeo del tema con sonidos caseros reales. Un cachetazo, el 'flus flus' de limpiar los cristales, el papel higiénico cortándose, una lata abriéndose... "Estaba el micrófono justo debajo del rollo".

"Yo supe de su existencia a partir de un programa. Nos conocimos porque yo pinchaba en una sala muy conocida de Madrid, me pidieron que pusiera un tema suyo y ahí empezó", cuenta Celia.

Lorena sabe que tiene mucho jaleo entre ellos porque les cuesta ponerse de acuerdo. "Es que somos colegas de hace mucho y claro..."

En febrero estaban tocando en el Ocho y Medio y de repente un chaval les propuso pedir matrimonio a su novia con un tema suyo. "También accedemos a mandar a la gente a la mierda, no solo cosas románticas".

"Tenemos muchísimas ganas de tocar, y las entradas están volando", nos cuentan del concierto que han anunciado para octubre en La Riviera. ¡Qué ganas de música en directo!

¡Dos chics que nos traen siempre lo mejor! Beauty Brain proponen a Lorena y Ventura crear su propia instrumental, un tema "de perreo2 que ellos mismos van a hacer a partir de cero. A ver a qué termina sonando eso...

Talentosa, maravillosa y que se quedó a las puertas de la final de OT... ¡Conectamos con Samantha! "Para nosotros eras la ganadora", le dice Ventura.

¿Cómo lleva el tema de no estar en la academia? "Es un poco raro, la primera semana fue la peor, ahora veo vídeos y digo: 'qué guay era estar agobiada todo el día'".

¿Qué es lo que más echa de menos del programa? "Estar allí, en general. Tenemos un síndrome de Estocolmo brutal". ¿Cómo vivió todo lo del coronavirus, cuando los mandaron a casa y luego tuvieron que regresar? "No me sentó bien volver a la Academia, porque ya tenía mucha información- Evidentemente algo cambió los primeros días, yo no tuve mucho hate, pero hubo gente que sí", se sincera.

Muchos triunfitos ya tienes single... ¡Y Samantha también! La cantante ha estrenado 'Sin más', un tema super enérgico que da muy buena vibra de verano. ¿Ha pensado en ponerse algún nombre artístico?, ¿o se va a quedar con Samantha para siempre?

"Nos hemos enrollado todos con todos". Esas fueron las palabras de Samantha que provocaron un aluvión de comentarios e incluso algo de polémica. "Jugábamos a juegos de besarnos. Nos gustó, pero era un juego".

La joven cruzó la pasarela en una silla de ruedas porque estaba con una pierna mala, y el momento fue uno de los más virales del concurso, del que se hicieron cientos de memes. "Nosotros lo vimos normal".

¿Tiene alguna fecha de conciertos?, ¿se marcará coreografías en sus directos? , ¿está ensayando ya?, ¿le gustaría dedicarse al mundo de la música? "No lo descarto, pero ahora me quiero centrar en la música que es lo que hago bien".

¡Momento concurso! Samantha y Sandra Delaporte se la juegan en el reto musical más loco de la radio... ¡A ver ese oído! Y del grupo ese de WhatsApp que tienen todos juntos... ¿Se ha ido alguien? ¡Queremos saber!

👉 Puedes ver Adivina la Canción a partir del minuto 10:

Pablo G Batista nos trae las novedades musicales que necesitas conocer para renovar esas playlist del verano de 2017 y poner a bailar a tus amigos con los ritmos que más lo petan.

Cerramos el programa y la semana con la sesión de terapia de Ventura a Sandra Delaporte, que tiene unas preocupaciones muy normales... "Tengo miedo de golpearme en los ojos, porque como me he operado..."

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO