Sara Cisneros se maquilla, te da su opinión y presume de hermana: "Tiene que hacer lo que hace cualquier niña de su edad"

Sin pretenderlo, Sara Cisneros ha creado a su alrededor una buena comunidad de seguidores que siguen muy atentos sus trucos de maquillaje y sus ideas y recomendaciones. Para esta entrevista ha tardado solo media hora en maquillarse, un poco menos que cuando se graba los vídeos.

Lo que diferencia a Sara del resto de bloqueras es que ella, mientras se maquilla, va contando reflexiones y anécdotas, y eso es lo que precisamente ha enganchado a sus fans. "Lo que hago desde que empecé es contar mi vida, soy yo, lo que me va saliendo", dice la joven, que empezó con esta dinámica casi de casualidad. "Un día lo hice y a la gente le gustó". "Hay veces que sí lo improviso, muchísimo, y luego hay veces que lo escribo porque lo quiero trabajar un poco más", cuenta sobre estas historias que va relatando.

Tiene TikTok, Instagram y Youtube... ¿Con qué plataforma se quedaría? "Si tengo que elegir me quedo con Instagram porque creo que es más sano. En TikTok es muy fácil lanzar un mal comentario, la gente se siente muy libre, hay más odio", explica. "A la gente le encanta hacer un poquito de daño", dice la joven, que reconoce que no es fácil lidiar con tantas críticas.

La joven estudió Educación Social por un motivo muy importante. "Tengo una hermana con síndrome de Down, creo que es una figura que hace mucha falta y es un trabajo que tiene mucho intrusismo laboral y quería defender eso. Cuando la acabé me di cuenta de que no era el trabajo de mis sueños y me formé como tripulante de cabina, que era a lo que me dedicaba antes de la cuarentena. Lo de Tiktok vino con la cuarentena", explica.

Su hermana también tiene una cuenta propia (@yolopuedotodo) y en ella publica contenido más infantil pero siempre con mucho humor y buen rollo. "Intentamos normalizar algo que debería ser normal, tiene que hacer lo que hace cualquier niña de su edad", asegura.

