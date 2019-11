El Sevilla: "Es un mito, nunca he tenido el Mojino escozío"

El Sevilla nos viene a presentar el nuevo disco de Los Mojinos Escozío s, ' Semos los más grandes' un nombre que les llegó porque La Oreja de Van Gogh ya estaba cogido. ¿Se han planteado alguna vez pasarse al trap? "Yo lo respeto, pero no" , sentencia. "Habría que preguntarle a ellos si harían rock and roll".

"Estuve amenazado de muerte por mi mujer cuando anuncié 'Quintillizos', solo me llamaron dos medios para corroborarlo, el resto lo publicó", nos cuenta en relación a la polémica que se formó cuando anunció el título de su single. Muchos pensaron que iba a tener cinco hijos... ¡Una locura!

Los Mojinos Escozíos lo petan en los bolos de verano. "Siempre estamos a 5 o 10 conciertos de Camela y de Alaska, así que que les vaya bien a ellos que iremos a rebufo", cuenta.

¿Y ha vuelto a cocinar después de su experiencia en MasterChef? "No quiero saber más de ese programa", cuenta. "A mi me da coraje que los compañeros que ya habían ido no me contasen como era, hay una cláusula de confidencialidad de 100.000 euros", explica. ¡Movida, movida!

¡Jugamos con el Sevilla a Miss YUniverso! ¿Tiene madera de modelo? ¿sabe quien es Confucio?, ¿qué sabe de Rusia? "Famosa por su ensaladilla", contesta.

¡Y no podíamos dejar que El Sevilla se fuese sin someterle a El Polígrafo! Descubrimos la verdad más oculta del líder de Los Mojinos Escozíos. ¿Cuántas horas tarda en rizarse el pelo cada día?

