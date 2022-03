¡Al suelo! Lorena Castell se cae de la silla nada más empezar su sección en yu, No te pierdas nada

Lorena Castell // yu, No te pierdas nada

¡Ubícate, Lorena! La reina de las tendencias de yu, No te pierdas nada ha entrado a plató y se ha sentado en su silla con tanta energía que ha terminado en el suelo. "Tengo la manía de sentarme encima de una pierna para yo verme un poco más alta y me he ido para un lado", dice.

Podría ser una analogía perfecta de lo que es la vida: caer para volver a levantarse. Si es que... Sea como sea, Lorena siempre consigue representarnos. "Me he hecho daño", cuenta sobre esta caída "en slowmo", a cámara lenta.

Vuelve a ver la caída de Lorena y su sección musical en el minuto 13:

Agenda musical para este fin de semana en Madrid

Prohibido quedarse en el sofá con tanto movimiento en la calle. Toma nota de los eventos programados para este fin de semana en Madrid.

Viernes 04: Lorena Castell en su Bingo para Señoras - Teatro Magno

Sábado 05: C Tangana presenta El Madrileño en el WiZink Center

"Hay entradas por casi 1.000 euros", dice Lorena, que tiene el corazoncito dividido y no sabe a qué plan terminará acudiendo.

Sábado 05: Las Niñas en la Sala Clamores

"Las Niñas han vuelto para quedarse, es la música que escuchábamos de adolescentes. Va a ser un conciertazo", dice.

Sábado 05: Delaossa en la sala Barceló

Novedades musicales

La solución para que dejes de repetir una y otra vez las mismas canciones en esa playlist que hiciste hace meses. Actualízate y sal de ese bucle con estas novedades musicales.

Amaia Romero - Yamaguchi

Cali y El Dandee - Malibu

Rauw Alejandro - Gracias por nada

Sweet California - Mil Poses

Despistaos - Mientras bailas sola

Estopa y Fito - Camiseta de Rokanroll

