El consultorio de Lorena Castell: ghosting, qué hacer cuando te dejan en visto y mucho más

Lorena Castell ha tenido un fin de semana muy movidito. Ha estado en Barcelona y claro, se ha llevado un poquito de chasco porque allí hay muchas cosas cerradas y tuvo que volver antes de tiempo a Madrid para menear un poco el esqueleto.

Ghosting, citas rápidas, señales para volver a quedar (o no)... Lorena Castell abre este miércoles su consultorio del amor para poner en común algunos puntos sobre cómo ligar en el siglo XXI.

¿Cómo saber cuándo alguien está por ti?

"Si te ha dejado en visto pasa de tu cara, pero si te ha contestado es bueno. Utiliza ese momento para crear una conversación", recomienda Lorena Castell.

"Yo que he trabajado mucho el ghosting, lo mejor es pasar si pasan de ti. Cuando no has trabajado tu autoestima es cuando buscas respuestas a lo que ha pasado. Eso no hay que hacerlo", dice.

La fiesta de los 41 de Lorena Castell

Lorena Castell está de cumpleaños el viernes de la semana que viene y lo cierto es que la colaboradora monta unas fiestas muy bien bien valoradas. "Para mis 40 cerré el Charada, monté una barra de sushi, hice un concierto de Lorena C...", recuerda.

La colaboradora odia el número 41 así que no tiene muy claro que hacer este año para soplar las velas. Eso sí, ya ha montado un nuevo show y su presentación justo coincide con el día de su cumpleaños. ¿Cosas del destino?

"Voy a estrenar el Bingo para Señoras en el Club Magno. Se van a poder comprar las entradas a traves de Fever y va a ser un espectáculo que voy a hacer una vez al mes", adelanta antes de practicar en pleno directo el baile que va a hacer para la entrada de su espectáculo. ¡Menudo perreo! "Llevo cuatro bailarines que bailan mucho mejor", asegura.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 37:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.