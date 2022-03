¿Se ha comprometido Sydney Sweeney de 'Euphoria'? Así es su pareja, Jonathan Davino

Te interesa Sydney Sweeney habla de la polémica de sus desnudos en 'Euphoria'

Un gran diamante es el gran protagonista de esta noticia. De hecho, gracias a su presencia, las redes sociales se han llenado de rumores en las últimas horas.

Sydney Sweeney, la estrella emergente de Euphoria, ha sido vista públicamente con un accesorio que no ha pasado desapercibido para nadie. Concretamente, un llamativo anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo. Esto ha desencadenado la pregunta del millón: ¿Se casa?

Aunque hasta la fecha no tenemos confirmación, la actriz no ha desmentido los rumores. Es más, si ya muchos se imaginan a la artista con un precioso vestido blanco, otros se preguntan por el afortunado que podría caminar de su mano bajo un altar.

¿Quién es la pareja de Sydney Sweeney?

Su nombre es Jonathan Davino, tiene 37 años, y su familia es propietaria de la pizzería Pompei. Desde 2018, mantienen su relación en un ámbito privado. De hecho, Davino no es un personaje público, y tampoco tiene redes sociales.

Podríamos decir que cumple con todo lo que Sweeney busca en una pareja. Tal y como confesó a la edición estadounidense de Cosmopolitan en enero, la intérprete busca a un “mejor amigo”. “Necesito estar con alguien con quien literalmente pueda pasar las 24 horas del día, los siete días de la semana y nunca cansarme y estar riendo todo el rato”, añadió.

Las únicas ocasiones en las que la pareja de celebrities ha aparecido junta ante la opinión pública ha sido en Chicago, ciudad en la que Jonathan Davino reside la mayor parte del año. También, destaca el episodio del año 2020 en el que les fotografiaron dándose un apasionado beso mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones en Hawaii.

Sydney Sweeney: la prometedora actriz de 'Euphoria'

Sydney Sweeney tiene tan solo 24 años, es original de Washington, y tiene por delante una carrera artística muy prometedora.

A la temprana edad de 12 años, consiguió su primer papel en una película y, posteriormente, se mudó con su familia a Los Ángeles para explotar su innegable talento para la interpretación.

Es conocida por sus papeles en programas de televisión como Everything Sucks!, The Handmaid’s Tale, Euphoria y White Lotus. La actriz también ha protagonizado apariciones en varias películas, entre ellas: Big Time Adolescence, Once Upon a Time in… Hollywood y The Voyeurs.