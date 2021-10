Sweet California presenta 'Beat On Me': "A nuestras madres les ha impactado, no les ha hecho mucha gracia"

Sweet California // yu, No te pierdas nada

Beat on Me es el nuevo single de Sweet California y para el videoclip Alba, Tamara y Sonia han querido tratar el tema de la salud mental. Pasan de estar en una fiesta increíble a una morgue en las que son ellas mismas las que maquillan su propio cadáver.

"Queríamos reflejar cómo maquillamos nuestra imagen para que el mundo nos acepte", aseguran las chicas, que han arriesgado mucho a nivel creativo porque no sabían cómo quedaría el resultado en postproducción. "A nuestras madres les ha impactado, no les ha hecho mucha gracia", asegura. Porque claro, maquillarse a una misma no es fácil. "Teníamos dobles, se iban turnando porque les dolía mucho la espalda", confiesan.

Las tres artistas están realmente concienciadas con los riesgos de las redes sociales. "Estamos viviendo una era desconocida, que no había pasado nunca antes, la aceptación continua. Nos tocaba mojarnos con este tema", aseguran.

Con el director de este vídeo ya habían trabajado en otras ocasiones y fue él mismo el que les ha confesado que hace años desde la discográfica les daban unas directrices un tanto sexistas. "Querían que se nos viera como de mentira, como muñequitas" , revelan.

Acaban de sacar nuevo single y el disco lo tienen casi cerrado, así que dentro de poco las Sweet California tendrán que subirse al escenario para defender esta nueva música. "Igual en enero", adelantan sin poner la mano en el fuego no vaya a ser que haya cancelaciones. "Tenemos casi todos los temas grabados y algunos tienen que ser colaboración, estamos viendo con quién" , aseguran las chicas, que cierran la entrevista hablando con Marta Carmona, psiquiatra y presidenta de la asociación de salud mental.

Puedes ver a Sweet California en el minuto 33:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.