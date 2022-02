Taburete: "El próximo single es una colaboración con El Dúo Dinámico, es como bakalao de los años 90"

Taburete // yu, No te pierdas nada

Hacía tiempo que no venían por yu, No te pierdas nada, así que Willy Bárcenas y Antón Carreño todavía no conocían a Valeria Ros. Presentaciones de rigor y ya nos metemos en el fango musical. Roto y Elegante es el último single de Taburete, que presentan con un vídeo muy especial.

"No queríamos actores ni artificio, sino mirar atrás de los seis años que llevamos como banda. Es un vídeo para los fans", reconoce Willy. "Ver los recuerdos y los conciertos que hemos hecho, te emocionas" , dice Carreño. Terminaron la gira el año pasado y ya tienen ganas de volver a salir a tocar.

Seis años, cinco discos y muchos prejuicios

Ni Willy Bárcenas ni Antón Carreño se imaginaron que llegarían hasta donde están hoy cuando empezaron a sumergirse en una industria muy competitiva. "En seis años hemos sacado cuatro discos, estamos preparando el quinto y han sido muchos conciertos. Un sueño que empezamos con mucha ilusión pero sin ninguna expectativa, la realidad supera todo lo que esperábamos", resumen Willy.

Roto y Elegante, su bueno -y autobiográfico- tema

La canción Roto y Elegante -compuesta con Andrés Ceballos de DVICIO- tiene algo de autobiográfico, y es que desde sus inicios han tenido que enfrentarse a prejuicios y críticas del público. "Taburete desde los inicios ha sido prejuzgado, se han dicho muchas cosas pero al final hemos podido con todo, hacemos canciones que le gustan a la gente", cuenta Bárcenas, que añade que en el videoclip también han querido hacer referencia a lo que ha vivido Willy en su vida personal. "El agobio con los periodistas... Eso ha ido paralelo al grupo, pero al final gana la música y gana la gente", explica.

"Víctor Elías es uno de nuestros teclistas", cuentan los chicos, que incluso se han planteado resucitar el mítico grupo Santa Justa Klan por esta amistad que guardan con el actor de Los Serrano. "Tiene el disco de platino en el baño, encima del retrete", cuenta. "Tiene un montón de fans, hay gente que viene al concierto a verle a él, Santa Justa Klan sigue vivo", bromea Bárcenas.

Matadero 5, próximo disco de Taburete

El quinto disco de Taburete, que está a punto de salir, se llama Matadero 5, igual que la novela de Kurt Vonnegut. "El libro me encantó, lo recomiendo a todo el mundo", cuenta Willy, que hizo coincidir el nombre para seguir la tradición con el disco anterior, que también tiene nombre de libro.

Colaboración con el Dúo Dinámico en La Discoteca, su próximo single

La exclusiva la ha conseguido Morgade cuando les ha preguntado por el próximo adelanto de este nuevo álbum. "El segundo single se llama La Discoteca y será una colaboración con el Dúo Dinámico", adelantan. ¡Qué maravilla! "Surgió en el estudio en el que estábamos grabando, estaban por allí, se lo preguntamos, les pareció genial", dice Carreño. Willy apunta que más que una colaboración es una especie de "cameo".

"Es como bakalao de los años 90 y al final hace retroceso, es un homenaje a los guateques", añade Bárcenas. "Tienen 82 años y la misma voz", cuentan.

