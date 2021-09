Taburete: "El quinto álbum se llamará 'Matadero cinco', ya tenemos dos canciones"

Antón Carreño y Willy Bárcenas, de Taburete, cuentan en yu, No te pierdas nada que empezaron en febrero a retomar sus conciertos aunque la pandemia haya cambiado un poco las circunstancias. "Hay públicos que se han portado mejor, otros peor... Y claro cuando ves imágenes en Europa de estados a reventar piensas 'por qué aquí no'", explica Willy.

"La gente no son criminales cuando saltan o gritan en un concierto porque es lo que llevamos haciendo toda la vida. No se puede criminalizar que la gente se levante un rato", dice Antón, que comprende a ese público que se "porta mal".

Los chicos de Taburete acaban de estrenar La fama, una colaboración con Chelsea Boots que surgió casi de casualidad. "La canción me encanta, me parece un temazo, me dijeron que la iban a reeditar y nos apuntamos", cuenta Willy. ¿Y cuál sería su colaboración soñada? "Bunbury y Calamaro, son los dos más grandes y ojalá algún día", aseguran.

Willy Bárcenas se transformó en Plátano en la última edición de Mask Singer, una experiencia que recomienda a todo el mundo. "Pensé que era un buen momento para que la gente que no me ha valorado o no me ha escuchado lo hiciera", asegura el cantante, al que le costó mucho no compartir su secretillo. "Borracho era muy complicado guardar el secreto, aunque tuve muy pocos deslices", bromea.

Los chicos ya tienen entre manos el que será su próximo proyecto. "El quinto álbum se llamará Matadero cinco, en homenaje al libro, va a cambiar un poco en cuanto al cuarto, que era más melódico, ahora vuelve la fiesta. Ya hemos empezado a maquetar dos canciones", adelantan Antón y Willy, que han terminado la entrevista sometiéndose al cutre-test de Victoria Martín.

