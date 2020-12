Terapia con Lorena Castell: la fatiga pandémica y lo que supone para cada uno

Lorena Castell viene a hablar del pesimismo. Cada vez son más las noticias que llegan sobre la vacuna y muchos están emocionados por la nueva realidad post pandemia, pero puede que si las cosas no salen bien, la decepción sea doble. ¡Lo analizamos con Sandra Hernández, terapeuta cognitiva!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Llevamos 9 meses de pandemia... ¿La gente está pesimista u optimista? Lorena Castell nos habla de las dificultades de gestionar las emociones sobre algo que no podemos controlar.

Conectamos con Sandra Hernández, terapeuta, para hablar de este tema. "Tenemos que intentar reducir el optimismo, las cosas están mejorando pero no tanto tanto como para salir tan rápido de esto", dice la especialista.

"Yo tengo colegas que están en una psicosis muy extrema", dice Lorena. "Es normal porque una pandemia es grave, pero yo pienso que los temas de obsesiones se han acentuado porque nos han reducido refuerzos, como el salir, eso que nos hacia olvidar nuestros problemas, eso ha agravado nuestros problemas psicológicos", cuenta la experta.

"El ajuste de expectativas es importante", cuenta Sandra, que asegura que todos somos un mundo y no hay una fórmula mágica que funcione para todos.

"Tenemos que aceptar las emociones negativas, los mensajes demasiado optimistas no son reales, no pasa nada porque tengas un mal día", explica la especialista, que asegura que es normal sentir apatía, tristeza y desesperación. "Lo raro sería que estuviéramos todos contentos, se llama 'fatiga pandémica'"."Debemos pedir ayuda cuando llevamos mucho tiempo tristes y no sabemos en motivo", recomienda la joven.

👉 Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 1:08:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.