La "traumática" experiencia de Victoria Martín en el ginecólogo

Victoria Martín fue el otro día al ginecólogo pero el profesional que le atendió no era su médico de siempre y claro, pasaron cosas "raras". "Estaba yo con las piernas abiertas y se pone a tararear 'me asomo a la ventana eres la chica de ayer'", cuenta la influencer, que no se puede creer que le pasen este tipo de cosas. Además, la princesa bebé esta obsesionada con los documentales de asesinos. "El otro día vi el de Ted Bundy y me cayó bien", dice.

Pero cuidado porque Victoria Martín tiene una revelación que contarnos: "La gente de derechas es mucho más guapa que la gente de izquierdas, que parece que les acaban de rescatar de un secuestro", asegura la hater, que está también muy molesta por que están desapareciendo los concursos de belleza infantiles donde vestían a las niñas en plan pequeña Miss Sunshine. "No sé porqué esto se ha quitado, si no era nada tóxico", ironiza.

"Los padres siempre vivían en una caravana y tenían un montón de tatuajes. Lo quitaron porque decían que es malo maquillar a las niñas", lamenta. "Se quejaron los pederastas", salta Rober Bodegas. ¡Qué bestia!

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.