El protocolo de Victoria Martín para la buena esposa: no opinar, hacer la cena y beber un poquito (y en secreto)

Victoria Martín está indignada por la nueva 'moda' de Instagram que cada vez suma más adeptos. Después de retransmitir las diferentes fases de una relación... ¡La ruptura también se cuenta! "Hay parejas que lo están dejando y lo están publicado en redes para quedar bien", dice Victoria, que no se cree tanto buen rollo.

"¿Acaso soy yo la única que cuando lo dejo con alguien recrimina cosas? "Que me ha quitado los mejores años de mi vida, por ejemplo", dice muy fastidiada.

"Es mentira, no me creo nada, qué es este bienquedismo", se pregunta. No son pocos los rostros que lo han hecho: Marta Rimbau, Iker Casillas y Sara Carbonero, Sofia Ellar y Álvaro Soler...

Y como lo está dejando tanta gente, Victoria Martín se ha tomado la molestia de crear su propio curso de protocolo para saber cómo cuidar a un marido. Lo primero es ser fértil, pero también es muy importante "leer libros de autoayuda, ir a zumba, bachata... Hay que hablar poco, porque tus comentarios son chatarra pura", dice Victoria, que asegura que lo más importante es tener la cena hecha cada día. "Tú te tienes que sentar en el extremo de la mesa a no hacer nada más hasta que llegue tu marido, que llegará cansado de trabajar porque él sí que tiene de verdad", recalca.

"También puedes aprovechar para beber un poco o tomar algún ansiolítico, pero nunca se cuenta. No tener una opinión política también es muy importante, tienes la de tu marido pero no votas", explica antes de asegurar cuál es uno de los momentos mas cruciales del matrimonio. "Tu momento son las torrijas de Semana Santa, cuidado con el pan, que no se enfríe", cuenta Victoria, que sabe que si sigues estos consejos de buena esposa... ¡No te divorciarás nunca!

