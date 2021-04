Victoria Martín y la influencer que dijo que un capataz de obra vive mejor ella

Pero cuidado porque Victoria Martín tiene muchas más cosas de las que quejarse, entre ellas las últimas declaraciones de Marta Pombo, que ha asegurado que una influencer vive peor que un capataz de obra. "A lo mejor el obrero es más feliz porque tiene su cocido madrileño y luego se va a ver a sus hijos y yo no soy feliz cuando lo tengo todo", dijo en una entrevista en COPE, algo que ha mosqueado un pelín a nuestra hater de cabecera.

"Me parece genial que vaya al psicólogo, es súper importante, pero decir que un influencer vive peor que una persona que trabaja en una obra... No, además con eso de 'tiene un cocido'", asegura Victoria, que cree que la infelicidad de Marta viene provocada por la marca Bimba y Lola. "Yo una vez me compré una carterita y me transformé, me puse morena, se me fue el pelo de las ingles...", bromea.

Victoria Martín nos habla también de Gracy Villareal y su pareja, que llegaron vírgenes al matrimonio porque además de ser católicos querían "proteger su corazón" . "Me parece rarísimo, porque desde el cielo Jesús también ve las pajas", exclama Victoria.

Puedes ver a Victoria Martín en el minuto 54:

