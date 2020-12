Valeria Vegas, Victoria Martín, Roi Méndez, Bnet y más en 'yu, No te pierdas nada' (23/12/2020)

Una mujer cuyo currículum es tan extenso... ¡Que no cabe en ningún ticket! Recibimos a Valeria Vegas, que nos presenta 'Libérate', una especie de 'diccionario de mariconeo' que recapitula anécdotas y vivencias del mundo LGTBIQ+ cuando todavía no existía el término para designar al colectivo.

¿De dónde nace la idea de crear este libro? "Pues porque no se había hecho antes, un libro que hablase de lo nuestro", nos cuenta Valeria Vegas, que ha tenido que documentarse y comerse muchas horas de biblioteca para sacarlo adelante. Además, su Instagram es como una "hemeroteca del mundo pop" donde sube portadas antiguas, fotos icónicas... ¿¿Que Rocío Jurado era feminista?? ¡Flipa!

"Las folclóricas son muy condescendientes, como con una lástima hacia los maricones que no hay que tener", explica la periodista, que guarda en su casa una habitación llena de revistas y recortes de otra época. "Que no me eche el casero", pide.

Este año ha sido un gran año para Valeria, que escribió la biografía de Cristina Ortiz en la que se basaron los Javis para hacer 'Veneno'. ¿Cómo lo está viviendo ella? "Es muy fuerte, me alegra un montón, es como una vendetta, aunque no hay nada de lo que vengarse. Es una justicia póstuma", cuenta.

¿Cómo se ha visto en la serie? "Me ha dado pudor, da cosilla, aunque sobre el guion no tanto", cuenta. "Al libro sí que han sido muy fieles, han jugado a introducir incluso el mundo de ella de fantasía, y han sabido adaptarlo", reconoce. Valeria Vegas nos cuenta que todavía no ha visto el último capítulo de Veneno porque le cuesta mucho, tiene mucha carga emocional para ella. "Antes de que acabe 2020 tengo que ver el 8, me comprometo".

¿Qué piensa de las voces que en pleno siglo XXI atentan contra la libertad del colectivo? "Pienso que la maldad es algo intrínseco en la humanidad, la comunidad trans ha estado acostumbrada a estar pisoteada, a que se le hagan muchas preguntas impertinentes. Se ha asimilado de una manera muy natural que podamos ser ciudadanos de segunda", sentencia. "Hay algo todavía de inquisición".

👉 Puedes ver a Valeria en el minuto 23:

¡El siguiente en pasar por yu es Fox! El colaborador nos trae una nueva entrega del concurso radiofónico por excelencia, 'por un bizum'. Hoy salimos a la calle para preguntar... ¿Qué es mejor, Santa Claus o Santander?

👉 Puedes ver a Fox en el minuto 37:

No sabemos si tiene alma, y si la tiene... ¡Es del color del espumillón de un gótico! Recibimos a Victoria Martín, nuestra hater por excelencia.

Victoria Martín nos cuenta que para los famosos no hay covid. Parece ser que una conocida revista hizo un cena de Navidad y a todos los invitados les hicieron una PCR el mismo día. "Ellos no se contagian", dice Victoria. "Todos sin mascarilla estaban", dice, criticando a los ricos que "besan a sus perros en la boca".

Comentamos también la anécdota de la inflluencer que se comentó a sí misma y se puso "increíblemente guapa". ¿Será que tiene una cuenta secundaria para darse autobombo? "Además esta persona tiene un libro con su pareja lleno de faltas de ortografía, regálaselo a vuestros peques para saber cómo no escribir", recomienda.

También comentamos los "autoregalos" que Tamara Gorro se hace a sí misma, algo muy inquietante que nos ha dejado casi tanto locos como Ávaro Reyes, el gurú de la seducción a las mujeres. "Parece que están en Faunia". "Ellas aman a los pervertidos, ellas aman el sexo", dice en uno de sus vídeos de YouTube.

¡Recibimos a Roi Méndez! El cantante nos cuenta que pronto se va de vacaciones en furgoneta a su "bolo más familiar". ¿Cómo se siente ahora que la gente no puede bailar sus canciones en los conciertos?, ¿se anima haciendo covers de Stevie Wonder?

👉 Puedes ver a Roi Méndez en el minuto 1:00

¡Bienvenido al yu, Bnet! El freestyler nos habla de su futuro en las batallas de freestyle. "Estoy más centrado en el lado artístico del freestyle que en la competición", cuenta.

👉 Puedes ver a Bnet en el minuto 1:13

Cerramos el programa con Ventura y un reportaje de calle en el que nuestro colaborador se convierte en un yayo. Darle de comer a las palomas, visitar las obras... ¡Lo típico de un abuelete!

👉Puedes ver a Ventura en el minuto 1:25:

