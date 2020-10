Playlist de 'Veneno': Así es la banda sonora de la serie, con Leiva, Pet Shop Boys, Dover, Amaia, Cupido...

Veneno ha hecho historia. Daniela Santiago, Isabel Torres y Jedet, las tres actrices que dan vida a Cristina Ortiz en sus diferentes etapas en 'Veneno', han sido galardonadas con el Premio Ondas a la mejor interpretación femenina. Nunca antes un premio así había reconocido al colectivo transexual, que siente después de mucho tiempo el arrope y el cariño del gran público.

Así, con la resaca del emotivo final de la serie -que llegó hace solo unos días a Atresplayer Premium- y el éxito de audiencia de la emisión de sus dos primeros episodios en abierto en Antena 3, 'Veneno' se consolida como el mejor estreno de ficción del año, una obra que rezuma calidad por los cuatro costados: desde su fotografía hasta sus créditos pasando por su banda sonora, que está ahora disponible en nuestro canal de Youtube y en la playlist oficial de la serie en Spotify. [PUEDES ESCUCHARLAS AL FINAL DE ESTE ARTÍCULO]

La propia Jedet es quien abre la lista interpretando el tema original del tráiler oficial de 'Veneno', 'Veneno Pa' Tu Piel'. La lista sigue con la mítica 'Dreams' de The Cranberries, con ese sonido de los 90 que da contexto al inicio de la época decadente de La Veneno. Le siguen 'La Pared' de Cupido, más actual, y regresamos a los 90 con Dover y uno de sus tardíos éxitos, 'Let me Out'. Luego llegan Los Brincos con '¡Oh, Mama!' y Los Saicos con 'Demolición'.

El séptimo corte pertenece a Los Bravos y 'Los Chicos con las Chicas', seguido de la 'Chanson du Toréador', una composición de Georges Bizet, Leonard Bernsteis y la Filarmónica de Nueva York. La siguiente es 'Acaríciame' de Susana Estrada, para luego seguir con un clásico: 'Girls Just Want To Have Fun' de Cyndi Lauper.

LEIVA Y SU TEMA -CON ADVERTENCIA- PARA 'VENENO'

Miqui Brightside ha sido el encargado de crear 'Nochesfera', un tema inédito para la serie, igual que la composición de Leiva 'Nunca Debiste Cruzar el Mississipi'.

En la banda sonora no podía falta el tema original de Cristina La Veneno 'Veneno Pa Tu Piel', además de la versión remasterizada de 'El Rap de la Veneno'.

'Always on My Mind' de Pet Shop Boys pone música a uno de los momentos más emotivos de la ficción, igual que 'Cómo te Atreves' de Morat, que con su letra ilustra una situación muy desagradable en un hospital. El último corte pertenece a 'Tienes Reservado el Cielo', de Sen Senra.

AMAIA VERSIONA A SABINA PARA 'VENENO'

Es cierto que Amaia pone voz a dos temas de la serie, pero de momento ninguno de ellos está disponible en las plataformas. El primero es 'Pongamos que hablo de Madrid' de Joaquín Sabina.

El segundo es una versión en español de 'La Casa del Sol Naciente', es decir, 'The House Of Rising Sun' de The Animals, con la colaboración de Álex de Lucas.

PLAYLIST DE 'VENENO', LA EXITOSA SERIE DE LOS JAVIS:

A continuación puedes escuchar la playlist con una treintena de temas pertenecientes a la exitosa serie, ganadora de un Premio Ondas:

Aquí puedes escuchar la playlist oficial de 'Veneno' en Spotify:

