Vicky Luengo y Adriana Torrebejano confiesan la pregunta de otros actores que suelen contestar con una mentira

Vicky Luengo y Adriana Torrebejano estrenan Historias para no dormir , aunque en yu, No te pierdas nada nos han quitado el sueño con una revelación. Capo013 ha querido saber si deberían ir al cielo o al infierno y ha descubierto la pregunta de otros actores que no tienen problemas en responder con una mentira.

Vicky Luengo y Adriana Torrebejano son el día y la noche en lo que al cine de terror se refiere. A la primera le encantan estas películas, mientras que la segunda las odia.

"Yo, cero. Rodarlo me gusta, pero no me vas a ver en el cine viendo terror", asegura.

La culpa la tienen sus amigas, que la llevaron por su cumpleaños a ver The Ring. "Me traumaticé", ha confesado en su visita a yu, No te pierdas nada, donde ambas intérpretes han hablado de Historias para no dormir. Es el remake homenaje al cine de miedo de Chicho Ibáñez Serrador, que se estrenó el viernes 5 de noviembre en Amazon Prime Video.

Lo que le pasó en el cine es entre penoso y gracioso. Torrebejano se parapetó detrás de su chaleco y cuando abrió los ojos se encontró con que tenía el agujero donde debería ir la manga justo delante. Se comió una de las escenas más desagradables de la niña de The Ring y ahí empezó el trauma.

Vicky Luengo también tiene un trauma con las pelis de miedo y la culpa la tiene el amigo con el que pasó el confin.amiento. Acabaron corriendo a gritos por la casa después de que él, que sigue siendo su amigo, pusiese el despertador para darle el susto de su vida tras ver Hereditary. "Me cagué de miedo", ha confesado tras contar lo que le hizo a las 2 de la mañana.

Protagonistas de 'Historia para no dormir'

Vicky y Adriana no comparten pantalla en Historias para no dormir. Luengo actúa con David Verdaguer, en el remake del capítulo El Doble, "una distopía futurista en la que tú te puedes comprar un doble para hacer cosas que tú no quieres hacer".

La historia, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, habla lo que uno puede llegar a hacer por amor, lo que ha llevado a que Capo013 haya hecho una revelación: ¡Cuando era adolescente le rechazó la madre de la chica que le gustaba!

Freddy es el episodio de Adriana Torrebejano, que dirige Paco Plazo y que protagoniza con Miki Esparbé. "Es un actor pésimo, pero el personaje", aclara sobre este capítulo que te mete en el rodaje del de 1982.

El test de cielo o infierno

La revelación de Torrebejano ha servido a Capo013 para que ver que en las dos actrices hay potencial para su test: ¿cielo o infierno? Lo que ha descubierto es que no se cortan a responder con una mentira a sus compañeros actores cuando les hacen una pregunta.

¿Los habéis felicitado por un trabajo sin haber visto nada?

"Yo sin haber visto, no, pero sin haberme gustado, sí", no se ha cortado en reconocer Vicky Luengo. "Pero porque me preguntan... Si tengo confianza, digo la verdad, pero si no tengo confianza puedo mentir".

La mejor es Adriana que no se corta nada: "Creo que he hecho ambas. He dicho 'guau, me gusto, sin haberla visto, y luego sí que he dicho que algo me ha gustado y no me ha gustado...". "Es que cuando vas al teatro me preguntan demasiado, no me da tiempo a irme", ha dicho entre risas.

No son tan terribles como parece por esta respuesta. No ponen la música del móvil sin altavoces, avisan sin el cajero no da dinero y llaman a sus amigas actrices cuando hay un casting al que se van a presentar. "Hay muy pocas posibilidades y hay que decirlo".

¡Eso sí! Adriana tiene más papeletas para bajar piso. Coge los móviles de los demás y cotillea las fotos sin darse cuenta y pone peros cuando hay que elegir restaurantes. "Soy celiaca y tengo muchos problemas, ¡quiero comer bien, coño!", ha confesado.

Luengo no tiene problemas. A ella le gusta comer de todo: "Sólo digo que no cuando quieren llevar a restaurantes que se come mal".