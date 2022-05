Víctor Elías y Fran Perea harán un remember: qué se traen entre manos los hermanos Serrano

Víctor Elías // yu, No te pierdas nada

Ha pasado de comerse las escobillas del váter con las que Antonio Resines amenazada al recordado Guille de Los Serrano a enseñar a los yusers a madurar con dignidad. Sí, los años pasan, pero que nos quiten lo bailao. ¡Charlamos con Víctor Elías!

Y bueno, sí, aunque nos encanta madurar... La nostalgia la tenemos a flor de piel. Todavía más cuando descubrimos que Víctor Elías y Fran Perea se van a marcar un "remember" de los buenos. Una foto en las redes sociales hizo saltar todas las alarmas.

"Esto es una cosa que no podemos contar del todo pero bueno, ya se nos ve en un estudio de música. A pesar de que salimos con los discos de Platino esto no tiene nada que ver con Santa Justa Klan, tiene que ver más con su parte de Fran Perea", adelanta el músico, que no puede dar muchas más primicias pero ha dejado caer que puede que pronto tengamos una nueva versión del algún tema mítico. ¿Cómo olvidar el 1+1 son 7? Estaremos atentos.

Vuelve a ver a Víctor Elías en yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.