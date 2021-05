Ylenia recomienda sinceridad ante todo: "De tanto aguantar sale úlcera"

La de Benidorm es la voz de la experiencia y gracias a su consultorio los yusers pueden encontrar respuesta a sus dudas existenciales.

Ylenia empieza hablando de superar rupturas amorosas para luego aconsejar a una chica que no soporta que los clientes no cumplan con las normas de seguridad del coronavirus en su tienda. Entran sin mascarilla, se la bajan, se acercan, la tocan... "De tanto aguantar te sale úlcera, y eso no es bien, hay que soltar", recomienda Ylenia, que también recalca que lo debe hacer con un poco de tacto para que no la despidan.

Hablamos también de la historia de un chico que tuvo un momento tierra trágame en pleno beso con una chica. Los tropezones de patatas todavía estaban ahí y la pobre se los comió todos. "La próxima vez merienda otra cosa y por lo visto el cepillo de dientes no es lo tuyo, así que aplícatelo", zanja Ylenia con un pelín de asquete.

Una chica tiene dudas sobre la relación con su novio porque el año que viene ella se irá a estudiar fuera y él se queda en su ciudad. ¿Qué puede hacer?, ¿cortar con él?, ¿tener una relación a distancia? Ylenia le recomienda que persiga sus sueños porque no se puede vivir en torno a un novio.

Puedes ver a Ylenia en el minuto 16:

