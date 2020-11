Zarcort nos presenta su disco 'Appaloosa': "Es un salto a música más seria, más personal"

Zarcort visita 'yu, no te pierdas nada' para presentarnos Appaloosa , su nuevo disco, que nos asegura que es un cambio a música más personal, a diferencia de lo que ha hecho hasta ahora. También nos habla de sus técnicas para ensayar, de sus tatuajes y Eme Hache le reta a jugar a 'La pelota y las monedas'.

MEJORES MOMENTOS | YU, NO TE PIERDAS NADA

Zarcort en 'yu, no te pierdas nada' / Vdoafone yu

Tenemos en el programa a Zarcort, que tiene nada más y nada menos que 10 millones de seguidores en Youtube. Pero no viene a hablarnos de su canal sino de su disco, ya que el rapero acaba de lanzar Appaloosa.

"Yo vengo de hacer rap de videojuegos y el disco ha sido un poco un cambio. De saltar a hacer música más seria, más personal", nos explica asegurando que no suele tener mucho 'hate' y está muy contento con lo que le está diciendo la gente.

En cuanto a ser un youtuber que también hace rap, Ana Morgade le pregunta si dentro del mundo del rap ha sentido 'hate': "Antes sí. Antes la gente que hacía música rap era muy cerrada, si no hacías música muy de la calle, sí que había mucho 'hate'. Pero ya no, ahora la gente hace lo que quiere y se respeta entre sí".

Hasta ahora, Zarcort hacía rap basado en historias de videojuegos. Uno de estos ejemplos es el tema que hizo junto a Dan Bull, su homólogo anglosajón, con 'Assasin's Creed Unity Rap'.

"Yo empecé en 2012 a hacer rap sobre videojuegos y fue porque vi una canción de Dan Bull, y dije 'esto me encanta'. Y entonces me hice un canal y empecé a subir canciones como él pero en español y empezaron a gustar mucho", nos explica confesando que no se ve rapeando en inglés.

Por último Darío Eme Hache entra en el plató para traernos el juego de moda, 'la pelota y las monedas'. ¿Y cuál es el nivel de gamer de Zarcort? Él nos dice que "nivel medio" pero nosotros queremos ponerlo a prueba... ¡Dale al play para ver cómo se le da la partida!

Aquí puedes volver a ver el programa completo:

