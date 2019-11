yu, no te pierdas nada - Miércoles 20 de Noviembre

Iñaki Urrutia y Ana Morgade se vienen con su look más pijamero para que el lunes no se haga muy cuesta arriba. Nos visita la triunfita Noelia Franco, que ya tiene primer single y además contamos con la maravillosa presencia de Diego Armando Maradona (a.k.a Joaquín Reyes) ¡El astro argentino nos ilumina! También se vienen Ventura, Sr Cheeto, Fox y Edu Soto.