Ana Milán, Fox, Bnet, iLeoVlogs y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (13/11/2020)

¡Viernes cargadito de contenido, chistes y música! Ana Morgade, Alberto Casado y Sergio Bezos se sientan a la mesa para recibir a la actriz Ana Milán, que acaba de estrenar una serie sobre los dramas de su vida: 'By Ana Milán'. También vendrá iLeoVlogs con sus reportajes locos, Fox nos enseñará a ligar, Bnet nos trae su sección... ¡Y mucho salseo más!

Fox y Morgade en yu / yu, no te pierdas nada

iLeoVlogs es el primero en pasar por aquí este viernes y nos cuenta que está indignado. "Tengo casi 30 años y no tengo barba, de hecho, con el estrés, me salen calvitas", reconoce el youtuber, que sin duda es muy joven para estar tan agobiado. "A ver, pero se te ve sombra", le dice Alberto Casado...

Puedes ver a iLeoVlogs en el minuto 20:

¡Ole, ole, ole! ¡Recibimos a Ana Milán! La actriz acaba de estrenar 'By Ana Milán', una serie de comedia sobre los dramas de su vida. Lo cierto es que la serie surgió a partir de sus directos de Instagram, y cuando se lo propusieron en Atresplayer.. ¡No se lo pensó! "Ha sido un regalazo, hay una trama de ficción que arranca fuertecita".

"Es una serie que hace todo lo contrario a lo que hacen las series, esta arranca con un desastre y luego vamos a mejor", cuenta Ana Milán, que comienza el primer capítulo a punto de casarse... ¡Hasta que el novio desaparece! "Me despierto, me hago el desayuno y ese señor no está", reconoce. Pero.. ¿Qué es ficción y qué es anécdota? "Eso nunca se sabrá", sentencia muy convencida.

Además, Ana Milán estará en el reencuentro de Física o Química, que también se hará realidad en Atresplayer Premium. "Cuando grabábamos FoQ íbamos adultos por un lado y adolescentes por otro, y ahora eso se acabó". ¡Los años pasan! "Los quiero mucho, el código de bromas que hubo en su momento seguían intactos", cuenta sobre los momentos entre bastidores.

Antes de que Ana Milán abandone nuestro parquecito, sometemos a la actriz a una sesión de 'adivinación' con Ventura y su turbante mágico. ¡Le echamos las cartas! La Fortuna, el papa, la fuerza... ¡Menudo batiburrillo!

¿Qué ha pasado en la FMS? Bnet se viene a parquecito para contarnos las últimas novedades de las jornadas de Batallas de Gallos. ¡Ole, ole, ole! Está entre los cuatro clasificados españoles para la batalla mundial.

¿Es Fox un clásico de nuestro programa? El jovencito nos trae una sección nueva que va a cambiar la vida de los yusers. ¡Fox enseña a ligar en tiempos de pandemia! ¿El lugar para hacerlo? ¡Las redes sociales!

