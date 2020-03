Arturo Valls, Roi Méndez y JJ Vaquero conectan con Ana Morgade en 'yu, no te pierdas nada' (23/3/2020)

Arturo Valls en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Comenzamos el programa hablando del hombre de 77 años al que han sancionado por salir a la calle a cazar Pokémon durante el Estado de Alarma. ¡No todos los héroes llevan capa! ¡Hoy a las 20h los aplausos serán por él!

¡Conectamos con Arturo Valls! "Hay que dosificar un poco, porque ya hemos hecho casi todo... Cantar, aplaudir en los balcones... Hay que hacer cosas extraordinarias pero poco a poco".

Esta noche hay nuevo programa de Me Resbala en Antena 3, una buena manera de entretenerse con los más peques de la casa. ¿Ha probado Arturo Valls las pruebas del programa?, ¿nos puede adelantar alguna novedad? "Hay uno que se llama la hamburguesa prometida, los humanos somos los ingredientes", cuenta. "Pero es que lo grabamos hace tanto que ya no me acuerdo".

El presentador nos cuenta que está teniendo un "problema parejil" a la hora de compaginar videoconferencias con su chica. "No soy capaz de bajar el tono, estoy siempre gritando".

Y claro... ¡Tenemos que hablar de la peli de Camera Café! "Estamos con la segunda versión de guion, la está escribiendo Raúl Cimas y ahora ya no tiene excusa con el tiempo". "Nuestra idea era rodar en otoño, pero hasta que no pase todo no sabemos nada". Morgade quiere un personaje sí o sí...

¿Y qué es lo primero que va a hacer Arturo Valls cuando pueda salir de casa? "Probablemente una paella con amigos". ¡Buen plan!

¡Iniciamos nuestro Quién Esta Peor especial cuarentena! Aunque el outfit de Arturo Valls lo dice todo... Muy sugerente, ¿no?

¿Cuando fue la última vez que salieron a la calle?, ¿con quien pasarían la cuarentena si puedes elegir a un personaje ilustre? "Yo con Rita Barberá", dice Arturo.

Ana Soy Cardo conecta aun día más desde su cuarto de baño. La joven millenial nos trae un nuevo juego... "Ir al super a comprar algo aleatorio con los ojos cerrados. Luego hay que comentarlo con los amigos por WhatsApp. Nadie gana, todos perdemos".

¡¡Nunca le va a perdonar a nadie que se hayan cerrado los bares!! Conectamos con JJ Vaquero por Skype... ¡Es su primera vez! "No sé si funcionará bien juntar dos cosas que tienen retardo".

Vaquero nos cuenta que ahora sus hijas se pelean para bajar la basura, pero eso no es lo peor. "Tengo un vecino que bajar a pasear a su gato". Vaquero se presta voluntario para "ser el perro de Morgade" si ella quisiese salir a pasear... "Está EnamorGado y eso no se puede remediar".

El cómico nos cuenta los remedios que está poniendo en práctica para que los días no se hagan muy largos. Un restaurante en la cocina, un spa en el baño... "También e intentado convertir a mis hijas en los heavys de la Gran Vía y me han quedado como las hijas de Zapatero".

¡Enseñanzas en general, la vida de la calle! Sergio Bezos tiene legitimidad para dar clases durante la cuarentena. "Me he dado cuenta de que tengo capacidad para evaluar así que... ¡Examen sorpresa para Ibarburu y Ana Morgade!". Lengua de tercero de la ESO, historia, literatura... ¡A ver esas notas!

Roi Méndez nos cuenta que hoy es su peor día. No tiene metas, no le encuentra sentido a la cuarentena... ¿Cree que le tomamos en serio? ¡Pero si tiene el pelo perfecto! El cantante nos cuenta que está en Ávila de cuarentena, porque el Estado de Alarma le pilló ahí de paso con su familia. ¡Y tiene tres perros!

Y claro... Roi Méndez, que estuvo dos meses en la Academia de Operación Triunfo... ¿Tiene consejos para pasar un confinamiento sin volverse loco? ¡Necesitamos sabiduría!

De repente ha comenzado a sonar una canción... ¿Será su tema nuevo? "Es una maqueta, lo he hecho a posta para promocionarme". "Iba a sacar una canción ahora y me la pospusieron, también iba a grabar otra y ahora ya no puedo". ¡Se le truncan los planes al sapoconcho!

Además hemos hecho una pequeña ronda de imitaciones... Dumbeldore, Raphael, Alfred García, Aitana... ¡Viva la comedia!

