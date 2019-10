Brays Efe, Lorena Castell y las recetas de temporada de Robin Food en 'yu, no te pierdas nada' (30/10/2019)

Iñaki Urrutia co presenta junto a Ana Morgade el 'yu, no te pierdas nada' de este miércoles, donde nos visita el actor Brays Efe . También se han pasado por aquí Fox , Lorena Castell , Robin Food , Sergio Bezos y Alaska y Marta Vaquerizo.

Brays Efe en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

¿Las ratas que consiguen conducir son más felices?, ¿y cuando intentan aparcar, hay otra rata dándole indicaciones? Ana Morgade no tiene muy claro la veracidad de estos estudios, pero bueno... ¡Por lo menos le da para hacer su monólogo!

¡Morgade viene con su camiseta paquiter para recibir a Brays Efe! El actor nos cuenta las cosas locas que le pasan por la calle, y es que hay muchos que le gritan 'Paquitaaaaa' tras el exitazo de la serie de Los Javis. Ahora está en el teatro con la función 'Las Cosas Extraordinarias', que nos cuenta que "son las que hacen la vida mejor... ¡Como la pizza con bordes de queso!".

"La función es bastante atípica, no hay cuarta pared, yo le hablo al público directamente y ellos me tienen que ayudar con una cosa", nos explica. "Así cada función es diferente".

Además, el actor también está trabajando en la película 'Orígenes Secretos', en la que interpreta al hijo de Antonio Resines. "He hablado con él del final de Los Serrano y del rap de los Goya, ya me puedo morir".Y como siempre... ¡Sergio Bezos hace su entrevista en prácticas y Ana Morge e Iñaki Urrutia le hacen el test definitivo! ¿Sabe lo que es el clickbait?

¡Las cosas random son la especialidad de Lorena Castell! La presentadora nos trae las novedades musicales, que parece que se han adelantado a la Navidad. Robbie Williams acaba de anunciar un álbum de 28 temas navideños que todavía no hemos escuchado pero ya se nos está haciendo bola... ¡Let is snow, let is snow, let is snow!

Castell tampoco podía olvidarse del nuevo disco de Kanye West, 'JESUS IS KING', que ha sido bautizado como 'rap cristiano'. Musicalmente es una joya, pero lo de predicar contra el aborto... ¿What?

¡Vale su peso en oro! Fox nos trae el mejor concurso de la radiodifusión española, 'Por un Euro'. Esta vez Fox ha salido a la calle a preguntar ¿Qué es mejor, Van Gogh o Van Damme?

¡Y ahora es turno de las trivialidades! Hablamos con Alaska y Marta de las últimas novedades. Disfraces de Halloween, la pelea en el cumpleaños de Dulceida... ¡Están al tanto de todo!

Robin Food (a.k.a. David de Jorge) nos habla del cambio de hora y de las frutas y verduras de temporada. Ahora viene el frío, toca hacer pucheros, así que hay que ponerse manos a la obra y cocinar. Sopa de garbanzos, calditos, lentejas, carne con salsa de tomate... ¡Delux!

