Delaporte, Second, Natalia Ferviú, Ventura y Beauty Brain en 'yu, no te pierdas nada' (07/02/2020)

Tiene un gusto musical espectacular, por eso Ana Morgade cede el testigo de presentar 'yu, no te pierdas nada' los viernes a Lorena Castell, que entrevista junto a Aníbal Gómez a dos grupazos de la escena indie española más ecléctica, Second y Delaporte . También se vienen Natalia Ferviú con su máster de moda, los Beauty Brain traerán novedades urbanas y Ventura... No sabemos a qué viene Ventura , pero viene. ¡La fiesta de pijamas a la que nunca querrías ir!

Second y Delaporte en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¿Qué hacen los grupos cuando no están tocando? ¡Pues venirse a 'yu, no te pierdas nada' a jugar a 'Adivina la Canción'! Sometemos a los chicos de Second y Delaporte a un duelo musical de altura. ¡A ver ese oído! Si son fans de los karaokes, seguro que aciertan alguna...

SECOND SIGUE DE GIRA

Recibimos a los chicos de Second, que llevan ya un año de gira con su disco 'Anillos y Raíces'. "Mientras tengamos la necesidad de contar cosas, seguiremos haciendo discos y canciones", cuentan. ¿Qué sienten cuando tocan las canciones de su primer álbum?, ¿están cansados de tocarlas?, ¿piensan a día de hoy que podrían haberlas grabado de otra manera? "Sí, hemos grabado alguna en acústico", dicen. ¿Y cómo es grabar y currar con un coro gospel? "Es que lo hacen muy bien, fue muy guay".

Los chicos de Second han sido pioneros en música indie, ya que cuando todavía no se llevaba ese rollito eran ellos los que abrían todos los festivales. ¿A qué temas pondrían ellos el pin parental?, ¿vetarían el Trínchame el Pavo de Leticia Sabater?, ¿y el Papichulo? "El reggaeton no es nuestra música favorita", dicen con un poco de miedo, sabiendo que puede haber críticas. ¡Para gustos colores!

Pontevedra, Bilbao... Second sigue de gira así que estás avisado. ¡No te los pierdas en directo!

'MIRA A LA GENTE EN DIRECTO'

'NIVEL INEXPERTO EN DIRECTO'

LA LIFE LIST DE SECOND Y DELAPORTE

¡Cotilleo, cotilleo! Indagamos un poquito en el lado más personal de Second y Delaporte y les preguntamos... ¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿cómo lo pagaron? "Mis padres me ponían mucho Queen", dice Delaporte.

DELAPORTE Y LA ELECTRÓNICA ELEGANTE

¡Solo tienen un disco pero ya lo están petando! Recibimos a Sandra y Sergio, de Delaporte. Solo tienen un disco pero se han recorrido los festivales nacionales más importantes y ya están trabajando en el segundo álbum. 'Clap, clap' es el primer adelanto. ¿Cambiarán mucho de sonido en este nuevo proyecto? "Es un poco más oscuro, el anterior es un poco 'soy un fresa' y ahora es una berenjena", dicen.

"Recomiendo a todo el mundo que pelee", dice Sandra, que practicó MMA hace poco. ¡Pedazo titular! Hablamos también de la 'cara B' de 'Clap, Clap', 'No'. "Las dos canciones están conectadas", confiesan.

El 27 de noviembre tocarán en La Riviera, y claro... Si lo preparan con tanto tiempo... ¡Ya se puede caer el mundo! ¿Y habrá alguna balada en su nuevo disco? "Sí, habrá, comparado con lo que hacemos ahora se le puede llamar balada", dicen.

NATALIA FERVIÚ Y EL ESTILO DE DELAPORTE

Natalia Ferviú viene ready para hacer un análisis del estilo de Delaporte. Para ellos la moda es imprescindible en los conciertos. "La moda es una manera de expresarse, lo que veo en las revistas me impacta y me inspira. Hay que utilizar todos los recursos para transmitir lo que quieres", aseguran.

'CLAP, CLAP EN DIRECTO'

NATALIA FERVIÚ, FAN DE LAS BOYBAND

Retrocedemos en el tiempo y descubrimos que los Monkeys fueron la primera boyband, y parece que un requisito para pertenecer a una era llevar todos el mismo peinado. Luego llegaron los Jackson Five, los Sex Pistols... "Que nadie se ofenda", dice, porque a veces el término boyband tiene un carácter despectivo... Pero nada más lejos de la realidad.

VENTURA Y EL GRAN BEEF DE LOS AÑOS 90

Ventura viene con una sección seria, así que poca broma. Hoy hablamos de un beef de 1998, el de Kase O contra Metro. Todo empezó cuando Metro llamo 'pajer**' a Kaseo O, y este le dedicó la canción 'MC', que es un pelín contradictoria... "Esto es como un partido de pin, pon, pin.. pon". Luego vinieron más temas, más pullitas... ¡A lo loco! ¿Habrán echo las paces como yo?

BEAUTY BRAIN

¡Hablamos de videoclips! Empezamos con el de Blanco, del próximo disco de J Balvin, 'Colores'. "Es un vídeo con un buen presupuesto". Comparamos este éxito con el primer videoclip que hizo, de 2009, que la verdad es que suena un poquito raro... "Bastante cutre".

También hablamos del vídeo de China, el tema del verano, y de repente nos vamos a 2013 a uno de los primeros vídeos de Annuel. ¿Tenía el cuello más largo?, ¿hola? "No tiene ni la misma cara", dice Lorena.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16 en Europa FM.