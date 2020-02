¿A qué temas le pondría Second el pin parental? Hablamos de su gira y mucho más

Tiene un gusto musical espectacular, por eso Ana Morgade cede el testigo de presentar 'yu, no te pierdas nada' los viernes a Lorena Castell , que entrevista junto a Aníbal Gómez a dos grupazos de la escena indie española más ecléctica, Second y Delaporte .

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Second en yu / yu, no te pierdas nada

¿Qué hacen los grupos cuando no están tocando? ¡Pues venirse a 'yu, no te pierdas nada' a jugar a 'Adivina la Canción'! Sometemos a los chicos de Second y Delaporte a un duelo musical de altura. ¡A ver ese oído! Si son fans de los karaokes, seguro que aciertan alguna...

SECOND SIGUE DE GIRA

Recibimos a los chicos de Second, que llevan ya un año de gira con su disco 'Anillos y Raíces'. "Mientras tengamos la necesidad de contar cosas, seguiremos haciendo discos y canciones", cuentan. ¿Qué sienten cuando tocan las canciones de su primer álbum?, ¿están cansados de tocarlas?, ¿piensan a día de hoy que podrían haberlas grabado de otra manera? "Sí, hemos grabado alguna en acústico", dicen. ¿Y cómo es grabar y currar con un coro gospel? "Es que lo hacen muy bien, fue muy guay".

Los chicos de Second han sido pioneros en música indie, ya que cuando todavía no se llevaba ese rollito eran ellos los que abrían todos los festivales. ¿A qué temas pondrían ellos el pin parental?, ¿vetarían el Trínchame el Pavo de Leticia Sabater?, ¿y el Papichulo? "El reggaeton no es nuestra música favorita", dicen con un poco de miedo, sabiendo que puede haber críticas. ¡Para gustos colores!

LA LIFE LIST DE SECOND Y DELAPORTE

¡Cotilleo, cotilleo! Indagamos un poquito en el lado más personal de Second y Delaporte y les preguntamos... ¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿cómo lo pagaron? "Mis padres me ponían mucho Queen", dice Delaporte.

'MIRA A LA GENTE EN DIRECTO'

'NIVEL EXPERTO' EN DIRECTO

