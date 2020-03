Fred Lammie, Victoria Martín, J.J Vaquero, Ana Cardo y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (30/03/2020)

¿Qué tal el fin de semana? "Ahora me encantan los martes, el fin de semana lo odio, no tengo nada que hacer", confiesa Bezos. ¡La cuarentena nos está cambiando, quién lo diría! Eso sí, Ana Morgade ha aprovechado bien el tiempo el finde con tutoriales y un ukelele ... ¡Este lunes recibimos a Ana Cardo , Diego Fabiano , Victoria Martín, JJ Vaquero y charlamos con el casi creativo Fredd Lamie !

Ana Cardo se ha acicalado para subir el estatus de este lunes tan domingo. Sumamos un día más de cuarentena y la millenial nos cuenta cómo se las apaña en su faceta de Dj con Spotify. ¿Pinchar en el Ocho y Medio dejando silencios entre las canciones? ¡Sí, sí, sin pudor! Además Ana Cardo nos trae rutinas para ponernos en forma y hacer ejercicio en casa. Patry Jordan es una de las entrenadoras fit más vistas en Youtube, y es que sus vídeos para conseguir "glúteos grandes y bonitos" son la caña. ¡Ya no hay excusas!

Victoria Martín comienza su sección confesado que no se ha duchado. La nena no se ha quitado el pantalón de pijama en 15 días, pero tampoco pasa nada porque no se ha movido mucho del sofá. Eso sí, nuestra hater por excelencia ha tenido tiempo para actualizar su Wikipedia con datos muy interesantes: su compañera de piso es Chelo García Cortés, se licenció en Hardvard... ¡Claaaaro!

"Voy a ponerme a hacer ejercicio solo para darle una paliza a Bezos, necesito pegarle a alguien", asegura. "Voy a ser como la teniente O'Neil".

Living Postureo destaca también la importantísima labor de las influencers durante esta crisis del coronavirus. "Lo importante sigue siendo echarse rímel" ¡Bien de hate, claro que sí! "María Pombo, esas acuarelas que estás pintando, son una mierda, y tu novio lo sabe". ¿Y lo de los famosos cantando Color Esperanza? Paula Echevarría, Manuel Carrasco... "Todos tienen colonia en Carrefour, era necesario".

¡Hoy toca educación física! Sergio Bezos se pone su look de profe para darnos una clase magistral de educación física, esa asignatura que Ana Cardo odiaba a más no poder. Calentamiento, series, rutinas... ¡Y hasta boxeo con una almohada! "Mi compañero de piso y yo hacemos figuras a las 8 en el balcón".

Fred Lammie es panameño, vive en Barcelona y lo peta en Youtube con sus cortos de animación. ¿Qué cosas buenas tiene la cuarentena? ¡El creador se ha puesto manos a la obra para sacar lo positivo de estos días encerrado en casa!

Después del éxito que han tenido sus vídeos en Youtube, su última iniciativa pretende enseñar a hacer ilustraciones a través de un tutoría de tres horas. ¿Conseguiría enseñar a alguien tan inútil como Bezos o Ibarburu? "Creo que todo el mundo debe dedicar un ratito a dibujar, ayuda mucho a conocerse". ¿Y cómo definiría Fred Lammie una 'pandemia' y 'procrastinar'? ¡Le retamos!

Además en Youtube tiene un montón de temas diferentes para el aprendizaje creativo. "Mi favorito es el del agua, tiene un mensaje claro y un poco gracioso". ¡Y antes de despedirse nos toca uno de sus temas en directo!

¡J. J Vaquero is here! El humorista lo está petando esta cuarentena. Él, que reconoce que es inferior a su mujer, asegura que esta le dice todos los días: "me superas". ¿Por qué será? "Lo que sí que echo mucho de menos es comer pan del día, la comida china... La próxima vez me pido sopa de murciélago", bromea.

"Echo de menos ver a mi padre, que ha fingido ser sonámbulo para bajar al bar". ¡Menudo crack! "Pero lo que más echo de menos es quedarme en casa porque yo quiero".

¡Conectamos con una persona que se ha quitado Netflix porque las películas de su cabeza son mucho mejores! Diego Fabiano nos ameniza el día con una nueva entrega de las aventuras de Ana Morgade en un mundo paralelo. ¡Un fan fiction de calidad indiscutible!

