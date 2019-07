HBO responde a la petición de rehacer el final de ‘Juego de Tronos’

Los fieles a 'Juego de Tronos' no están satisfechos con el final de la serie y por esta razón, han hecho una petición a HBO para que rehaga el guión de la última temporada. Sin embargo, el jefe de programación de la plataforma, Casey Bloys, ha declarado que no se volverá a grabar la ficción.

Tras el final de 'Juego de Tronos', las redes se llenaron de comentarios pidiendo a HBO que volviera a hacer la octava temporada sin los guionistas David Benioff y D.B. Weiss. Los fans se quedaron con mal sabor de boca y hasta hicieron una petición en Change.Org solicitando un final alternativo. Sin embargo, hasta el momento, los responsables de la exitosa serie no se habían pronunciado.

Durante un evento en Estados Unidos, Casey Bloys, el jefe de programación de HBO, ha zanjado esta polémica con un contundente mensaje. "Hay muy pocas desventajas de tener una serie inmensamente popular, pero una de las que se me ocurren es que, cuando intentas acabarla, mucha gente tiene opiniones rotundas de cómo debería terminar", declara. "La petición demuestra mucho entusiasmo y pasión por la serie, pero no fue algo que consideráramos de forma seria", explica y deja claro que no se volverá a grabar la última temporada.

Asimismo, Bloys ha confesado que se siente satisfecho con los capítulos finales de 'Juego de Tronos y que, a pesar de las críticas, tiene 32 nominaciones en los Emmy.