Ladilla Rusa, Antón Lofer, Victoria Martín, Lorena Castell y más en 'yu, no te pierdas nada' (12/10/2020)

¡Jueves sabroso en yu! Hoy se vienen los Ladilla Rusa , creadores de la mítica canción de Macaulay Culkin , a presentarnos su nuevo tema... ¡Pero eso no es todo! Se vienen Antón Lofer, Victoria Martín , Lorena Castell y Arkano nos hablará de cosas que preocupan a la chavalada.

Ladilla Rusa en yu / yu, no te pierdas nada

¡Recibimos a Antón Lofer a golpe de metáfora! ¿Ha hecho alguna ve eso de escribir con zumo de limón para que los mensajes fuesen secretos? ¡Se lo preguntamos! Además, queremos su opinión sobre el Instagram 'las piernas de Casado', una cuenta que alguien ha hecho para homenajear las extremidades inferiores del Pantomimo. ¡Muy heavy!

👉 Puedes ver a Antón Lofer en el minuto 20:

¡Hacen himnos generacionales! ¡Reyes de la techno rumba! ¿Quién no ha cantando por Macaulay Culkin? Tania y Víctor, los Ladilla Rusa, nos presenta su último hit 'A un metro de ti' en 'yu, no te pierdas nada'.

¿Cómo están llevando el estreno de 'A un metro de ti'? ¡Han ido al Hormiguero y todo! "Está siendo una locura, no ha dado tiempo a asimilar todo", nos cuentan. Además con toda esta situación no sabían su podrían grabar videoclip... ¡Y al final les ha quedado una obra de arte! "Es un guiño a Camela, es una canción triste pero animada, sello Camela total, un homenaje al 2000", confiesan sobre esta nueva apuesta.

"Todo el mundo nos decía que tenemos que hacer una canción de la pandemia, pero nos daba mucha pereza... Entonces hemos intentado ir un poco más allá craneo una historia de amor imposible", explican.

Y si nos ponemos a repasar sus temas más icónicos... ¡KITT y los coches de pasado es muy top! "Da mucha nostalgia, Los Ganglios se separaron poco después de la colaboración", recuerdan.

"Un día veníamos de grabar una canción, y estábamos en un bar en Poble Nou en Barcelona, y somos bastante escandalosos, estábamos cantando a tope, y no sabíamos que Manu Chao vivía al lado, y vino con la bici a ver qué pasaba porque nos escuchó", cuentan. ¡Qué fuerte, menuda anécdota! "Nos invitaron a subir a casa, tenía posters, uno de Camarón, recuerdo".

Y además de la rumba, el género en el que más les inspira... ¿Qué otros grupos escuchan? A Tania le gustan mucho The Strokes y Víctor escucha mucha música tradicional... "Queríamos hacer una versión de Veneno de Los Chunguitos en inglés, Gimme the Poison", nos confiesan. "Yo es que pronuncio muy mal el inglés", reconoce Tania. ¡Sería un temazo de todas maneras!

👉 Puedes ver a Ladilla Rusa en el minuto 30:

¡Sergio Bezos is in the house! Nuestro niño rata nos trae frases varias en inglés traducidas por la voz de Google... ¡Y mucho más! ¿Qué pasó el día que se apunto a un curso de interpretación?

👉 Puedes ver a Bezos en el minuto 45:

¡Lorena Castell, medicación para el alma! La colaboradora abre ese jueves el 'melón social' y debatimos sobre el género de las prendas y la polémica con las faldas en clase.

La colaboradora nos trae una noticia increíble que la ha vuelto loca, la de los adolescentes que fueron con falda a clase para reivindicar que la ropa no tiene género y denunciar esta discriminación, todo a raíz del castigo de un joven al que mandaron al psicólogo por llevarla. ¡Muy fuerte todo esto! ¿En qué siglo vivimos?

Lo peor de todo es que el protagonista del castigo también tuvo reprimenda al llegar a casa... ¡Sus padres le dieron una charla y lo castigaron!

Alberto Velasco entra a plató luciendo un vestido precioso para charlar de este tema. "Me parece necesario el movimiento que se ha creado con este tema, los jóvenes tienen que reivindicar estas cosas", explica.

"Los carteles de 'mujer' y 'hombre' en las tiendas deben desaparecer, que esté todo a disposición", pide Alberto. "Ha habido un montón de veces que no me he comprado ropa por el qué dirán", reconoce.

¿Cómo animamos a los jóvenes a comprarse la ropa que les de la gana si tienen una situación complicada en sus casas? "Tienen que encontrar apoyos fuera, hay muchas asociaciones, foros donde encontrar gente con tu misma orientación", explica. "Hay que sentirse fuerte".

"Cuando un chico se viste como una chica no tiene que significar que es transexual u homosexual", cuenta Lorena. "Si te dicen que todo está mal y todo es feo te metes en un caparazón", explica Alberto.

"En lugar de sobre proteger al agredido hay que señalar la agresión", reflexionan sobre la discriminación que sufren los pequeños que visten diferente en los colegios. "Llevar falda es un acto político, es un mensaje que mandas al mundo", sentencian.

Una bata, un pijama y unos Air Pods. Esos son los regalos que ha recibido Victoria Martín por su reciente cumpleaños. "De pequeña no me gustaban, una vez fui a una, cogí comida y me metí en el cesto de la ropa sucia, soy como Matilda pero en gilipollas", reconoce.

👉 Puedes ver a Victoria Martín en el minuto 1:09:

¡Terminamos el jueves recibiendo a Arkano! El rapero y freestyler nos habla del proyecto de la fundación Vodafone 'Good4You', que busca iniciativas y proyectos que valga la pena financiar y sobretodo... ¡Que mejoren el mundo!

Recuerda, yu, no te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.