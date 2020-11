Victoria Martín: "Yo no me estoy volviendo feminazi, soy feminazi"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Victoria Martín en yu / yu, no te pierdas nada

Muchas veces lo que le dicen es que es una 'malfollada', un reduccionismo increíble y hasta paternalista... "Si tienen un pene de oro y dos diamantes, pues sí, así luego lo vendo y además se me quita esta cara de amargada".

El único hombre heterosexual que le cae bien a Victoria Martín es su abuelo, que siempre le decía que ha conseguido "ser igual de borracha" que él, que era "borrachín premium".

La humorista nos habla de la foto de Joe Jonas y Sophie Turner paseando a su hijo... ¡Con distancia! ¿Por qué lo lleva la niñera?

Pero cuidado que no son los únicos padres peculiares... ¡Mariah Carey enseña a sus hijos a piropearla! ¿Será verdad eso de que vive congelada de enero a noviembre? ¡Solo aparece por Navidad!

"Llevo un tiempo sin usar filtros, a ver si me acostumbro a verme real". Esa es la demoledora frase que ha dejado a Victoria Martín en shock, porque... ¿Qué pasa, que la influencer Gigi Vives no tiene espejos en casa? No lo entendemos....

