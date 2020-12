Lola Índigo, Belén Aguilera, Las Hormigas, Errecé, Andrea Compton y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (09/12/2020)

¡El primero en sentarse en nuestro parquecito este miércoles es Errecé! El freestyler nos habla de su nuevo tema junto a Nerso & Verse, 'Leyendas Urbanas'. "Es un freestyle que hicimos en una batalla, el recorte del minuto se hizo super viral, tiene 3 millones de reproducciones, y decidimos sacarlo como un tema", nos cuenta el joven, que también ha salido a la calle para preguntar qué propósitos tiene la gente de cara a 2021 y saber si han cumplido los de este año.

¡Recibimos a Lola Índigo y Belén Aguilera! Las artistas echaban de menos los aplausos y en yu las hemos recibido con una ovación digna de eventazo. ¿Cómo llevan el éxito de su colaboración 'La tirita'? ¡Charlamos con ellas!

En su tema 'La tirita' Lola Índigo y Belén Aguilera cantan "si vas a darme una charlita, igual no soy yo quien la necesita"... ¿A quién va dirigido?, ¿querían mandar un recadito a todos los que dan su opinión sin haberles preguntado?

En el videoclip del tema Lola Índigo dio un buen lametón a la barra de Pole Dance... ¡Y hubo un poquito de polémica por todo esto del coronavirus! "Cosas peores has chupado de fiesta y nadie dice nada", bromea Lola.

¿Eran amigas de antes?, ¿o se han conocido ahora? "No surgió de las dos, fueron unos amigos suyos los que lo propusieron", cuenta Belén. Y claro, hablando de colaboraciones... ¿Alguna vez les han propuesto algo con un artista con el que no peguen nada? "Si su proyecto no encaja no encaja, hay que decirlo", cuenta Belén. "Todos sabemos que el que decide es el artista", asegura Mimi.

Y cuidado porque esta unión llega acompañado con un tatuaje juntas... ¡Se dibujaron una tirita igual en el brazo! "Yo como bailarina no acabo de entender el Tiktok", dice Lola Indigo, que ha creado su propio 'Tirita Challenge'.

Algunos fans decían en los comentarios que Belén y Mimi tenían que besare en el vídeo... "Yo quería", dice Mimi, pero Belén no lo tenía tan claro... "Yo estaba reacia", bromea.

¡Les pedimos a los fans de las chicas que hagan nuestro trabajo! Las mejores preguntas muchas veces llegan de sus seguidores más fieles... ¡Y ahora han unido sus reinos! ¿Qué canción les sirve como tirita a ellas en sus malos momentos?, ¿son masocas?, ¿y qué es lo más divertido para ellas de componer una canción?, ¿qué querían transmitir con el vídeo?

"Es una enajenación mental mía, ella es Mimi como cantante famosa y yo soy su friki fan obsesa, es como que ella viene a ayudarme a mi a salir del bucle", desvela Belén. "Y yo que solo había visto una fiesta...", bromea Alberto Casado.

Ahora que están las Navidades a la vuelta de la esquina... ¿Cómo alivian las Hormigas sus resacas?, ¿tienen algún truco? Beber agua antes de dormir, comer algo...

Pero cuidado porque Juan se ha escapado varias veces de los temidos chupitos... ¡Y los tira para atrás! "El buen bebedor no debe hacer eso", dice Bodegas, casi ofendido. ¡Es que en Galicia se lleva mucho el licor café!

Tarde... ¡Pero ha llegado! Damián se une al club para comentar las noticias más locas de la semana... Queda confirmado que los padres tienen un hijo favorito y los hijos también... ¿A quién quieren más Las Hormigas, a papá o a mamá? "Yo era un niño espartano, me portaba fatal", cuenta Damián.

Marron tiene dos hermanos, una chica y un chico. "Yo era el favorito de mi madre, de mi padre menos, decía que era el rebelde", explica. "Las habitaciones de mis hermanos estaban llenas de apuntes y la mía de papel higiénico", reconoce.

"Cuando voy a casa de mi madre yo tengo que decir... 'qué bien me vendría un tupper, no sale de ella", cuenta Damián... ¿Qué habrá hecho en otra vida para que su madre no le alimente? "Le fastidia mucho que salga en la tele, piensa que voy a ser un drogadito", explica. Hombre, eso es en otras cadenas... "Yo para irme a hacer bolos les decía a mis padres que iba de fiesta", confiesa Rober, cuyos padres siempre han tenido un poquito de reticencia con esto del humor y el mundo artístico... ¡Flipa!

👉 Puedes ver a Las Hormigas en el minuto 1:04:

Terminamos el miércoles con Andrea Compton y la iniciativa Youth4Good, un proyecto de la Fundación Vodafone para poner en marcha nuevas ideas y dar visibilidad a determinados temas. Hoy hablamos de la precariedad laboral en el mundo de los jóvenes.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.