Belén Aguilera y Lola Indigo estrenan 'La Tirita' en un videoclip cargado de mensajes ocultos

El mundo de la música está de fiesta. Y es que Belén Aguilera estrena 'La Tirita', un nuevo temazo junto con Lola Índigo que llega cargado de mensajes ocultos. Las dos españolas han querido lanzar su primera colaboración juntas a través de un videoclip que parece tener como tema principal la superación y liberación de la mujer tras sufrir malos tratos.

En las primeras imágenes, Belén Aguilera se muestra en una habitación vacía, tumbada en una cama junto a un teléfono, mientras su rostro se encuentra cubierto de sangre. "Va buscando una tirita, que cura bien todo lo que debilita, pa' callar lo que me grita, pa' no sentirme tan sola" comienzan a cantar las dos artistas mientras que, en el vídeo, Lola Índigo aparece en escena para ayudar a una rota Belén Aguilera a 'levantarse' de la situación desesperante en la que se encuentra.

"Me voy solita, mejor no vengas a la cita, si vas a darme una charlita, igual no soy yo quien la necesita" gritan ambas al mundo al mismo tiempo que disfrutan de un ambiente cargado de fiesta, que poco a poco va empoderando a una Belén Aguilera, cada vez más convenida de que ella 'no es la que tiene un problema'.

Desde una fiesta en una terraza hasta una boda improvisada que acaba en un chapuzón en la piscina, las dos artistas irradian girl power por doquier demostrando al mundo que una mujer puede hacer lo que quiera sin necesidad de justificar sus acciones.

"Ya que se ha enfria'o, deja que se congele, tuvo cicatriz, eso ya no me duele […] Me voy de aquí, voy sin equipaje, no tengo nada, no importa nadie" prosigue la canción mientras ambas disfrutan de su tiempo juntas.

EL FINAL ¿TIENE UN SIGNIFICADO OCULTO?

Sin embargo, el videoclip da un giro de ciento ochenta grados cuando, Belén Aguilera se despierta en su habitación tras la fiesta y observa que todo lo que utilizó durante la noche junto con Lola Índigo no está utilizado.

Esta escena nos ha dejado con muchas preguntas y ha provocado que, en las redes sociales, los fans de ambas artistas comiencen a desarrollar teorías sobre qué podría significar el final de la historia.

Su colaboración fue anunciaba el pasado 24 de noviembre por las propias artistas a través de las redes sociales después de que ambas publicaran una imagen suya en un estudio de grabación, que despertaba el interés de ambos grupos de fans ansiosos por verlas colaborando en un temazo.

Antes, habían ya actuado juntas en el festival Starlite el pasado verano, dentro del concierto de Lola Índigo. Belén Aguilera subió al escenario para interpretar a dúo con Mimi 'Amor Veneno', uno de los temas más románticos de la cantante incluido en su disco de éxito Akelarre.

LETRA DE 'LA TIRITA' DE BELÉN AGUILERA Y LOLA ÍNDIGO

[Verso 1: Belén Aguilera & Lola Indigo]

Iba buscando una tirita

Que cura bien todo lo que debilita

Pa' callar lo que me grita

Pa' no sentirme tan solita (Ey, jaja)

Esta no e' la Dolce Vita

Pero junta' la hacemo' má' bonita

Te escucho si lo necesita'

Tú me da' lo que la vida me quita

[Refrán: Belén Aguilera & Lola Indigo]

Tan solo por las noches

Curarme con cada botón que desabroches

Y si la carretera tiene bache'

No pasa na' yo me voy del coche

[Estribillo: Belén Aguilera & Lola Indigo]

Y me voy solita

Mejor no vengas a la cita

Si vas a darme una charlita

Igual no soy yo quien la necesita

Me voy solita

Mejor no vengas a la cita

Si vas a darmе una charlita

Igual no soy yo quien la necesita

[Post-Estribillo: Belén Aguilera & Lola Indigo]

Y mе voy solita (Ouh, ouh)

Y me voy solita (Ouh, ouh)

Ajá

[Verso 2: Lola Indigo]

Ya que se ha enfria'o, deja que se congele

Tuvo cicatriz, eso ya no me duele

Pon la mano aquí, ya no late por ti

Ya no puede' entrar, no-oh-oh

Echo el canda'o y tiro la llave

Me voy de aquí, voy sin equipaje

No tengo nada, no importa nadie

¿Pa' qué perder? Ya no hay quien me salve, eh-eh-eh

No hay quien me salve, eh-eh-eh (Ouh)

[Puente: Lola Indigo & Belén Aguilera]

No soy Nelly, pero tú ere' el Dilemma

Y en mi peli tú me rompes los esquema'

No te vo'a negar que a veces el frío quema

Y que parece siempre Luna llena

[Pre-Estribillo: Lola Indigo & Belén Aguilera]

Iba buscando una tirita

Tú te encontraste una tarita

Mecha corta mucha dinamita

No me cuente' tu drama, chica, oh

[Estribillo: Belén Aguilera & Lola Indigo]

Y me voy solita

O ponte guapa pa' la cita

Yo ya no quiero la tirita

Igual no soy yo quien la necesita

Me voy solita

O ponte guapa pa' la cita

Yo ya no quiero la tirita

Igual no soy yo quien la necesita

[Post-Estribillo: Belén Aguilera]

Y me voy solita (Ouh, ouh)

Y me voy solita (Ouh, ouh)

[Refrán: Belén Aguilera & Lola Indigo]

Tan solo por las noches

Curarme con cada botón que desabroches

Y si la carretera tiene bache'

No pasa na' yo me voy del coche, ah

[Puente: Belén Aguilera & Lola Indigo, Ambas]

No soy Nelly, pero tú ere' el Dilemma (Yeah)

No soy Nelly, pero tú ere' el Dilemma (Tú ere' el Dilemma, auh)

[Outro: Lola Indigo & Belén Aguilera]

Lola Indigo

¿Qué te pasa a ti? ¿Estás bien?

Belén Aguilera (Jaja)

Díselo

Sí soy