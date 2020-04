Natalia Lacunza, Roi Méndez, Joaquín Reyes y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (7/04/2020)

Tiene una biografía que ya se puede comparar con una enciclopedia... ¡¡Lindsay Lohan esta confinada con Joaquín Reyes!! La polémica actriz de 'Tú a Londres y yo a California' vuelve a reinventarse y sacar nuevo single a sus 33 años.

La actriz vive su vida con mucha mucha intensidad... Y es que todo es poco para Lindsay. "Yo llevo dos semanas en cuarentena pero no me da tiempo a aburrirme porque ahora me está subiendo lo que me tomé en 2006".

Después de 12 años sin grabar ningún tema, la actriz publica 'Back to Me'. "A mí es que se me había olvidado que sabía cantar, fue limpiando el armario cuando me encontré un disco con mi nombre, así que me propuse retomarlo". ¿Y cómo sabe que son suyos y no de su gemela de Londres?

"Tengo una aplicación en el móvil para beber, te marca lo que tienes que beber, el primer chupito de vodka tiene que ser a las 10.30 de la mañana, con un poquito de zumo de naranja, para desayunar".

¿Le hacen muchos regalos a la actriz? "Me regalaron unos zuecos de madera para ir caminando por el estiércol, de un pueblo de Galicia, y son geniales, comodísimos". ¡Lindsay rural!

De sus días en la cárcel recuerda algunas cosas. "Los barrotes eran rosa con purpurina, era como una cárcel Disney, fue un aprendizaje vital, ya sabéis que en la cárcel hay que estar una vez en la vida, yo lo recomiendo".

Ana Cardo nos trae una nueva entrega de su Diario Millenial, donde nos cuenta que ha visto a un vecino sin camiseta y se ha puesto muy nerviosa. Además lleva un montón de días sin ver la tele porque se le ha roto el cable de la antena intentado hacer una plancha con un montón de rollos de papel higiénico. ¡Alucina!

Andrea Compton nos trae recomendaciones para que las horas de confinamiento no se hagan eternas. 'Contratiempo' en Netflix, 'Hogar' también en Netflix, de Mario Casas y Javier Guitiérrez, que estuvieron hace pocos días hablándonos de ella.

"De la creadora de FleaBag está una serie que se llama 'Run', que es un thriller con comedia negra muy buena".

¡Hablamos con Natalia Lacunza! ¿Tenía alguna serie fetiche de pequeña? "Yo veía mucho Oliver y Benji", nos cuenta.

Y claro.. Después de pasar un par de meses confinada en la Academia de Operación Triunfo... ¿Es mejor o peor estar metida en casa? "No es lo mismo, preferiría estar en OT, evidentemente, aunque ahora tengo mi cabeza esquematizada, no me he vuelto loca". "Hago vídeos de cardio de 10 minutos".

Le preguntamos a la cantante porqué su segundo EP se llama así, 'EP 2'. "Las canciones eran muy emotivas, así que sentía que lo de fuera tenía que ser sencillo", nos cuenta.

"Lo que más me gusta de la música es que cada uno se lo puede llevar a su terreno, y me gustaba la idea de que la gente se llevase el título también a su terreno, no fue por no pensarlo", explica.

"Me gusta recibir feedback poco a poco, estoy bastante desconectada del móvil, estoy conmigo misma, me hacía falta", reconoce. "Voy a ver si puedo hacer algún podcast en Spotify hablando de las canciones del disco, o igual en Youtube, ya veré, tengo tiempo para pensar". ¡Nuevos proyectos a la vista!

¿Y colaboraciones a la vista, tiene? "Le escribí a Bad Bunny en un directo diciéndole que tenía una canción para él pero no me hizo caso", cuenta.

Roi Méndez se une a la entrevista con Natalia Lacunza desde ese retomo pueblo en el que está confinado. ¡Los compis de OT juegan a 'Adivina el meme'!

Terminamos el programa charlando a solas con Roi Méndez, al que hemos notado un pelón taciturno en Twitter... Mensajes tristes, desanimados... ¿Qué le pasa al cantante?, ¿la cuarentena está haciendo estragos? "No tengo ni cobertura en este pueblo, no puedo hacer nada". ¡Pues para covers de Michael Jackson sí que tiene estudio!

