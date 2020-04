Andrea Compton nos trae los mejores estrenos de Disney+ para ver en la cuarentena

MEJORES MOMENTOS 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Andrea Compton en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

Andrea Compton viene hoy a desgranarnos el contenido que podemos encontrar en Disney +, que cada viernes a las 9 de la mañana lanza los nuevos contenidos.

- The Imaginareeng Story: Una serie documental que explica cómo se creó el parque de Disneyland.

- High School The Musical: The Musical The Series: Andrea confiesaq que le ha sorprendido cómo está grabada, como un falso documental en el que se rompe la cuarta pared y el humor reside en esas miradas de complicidad con el espectador.

Además, destaca los nuevos valores de la serie respecto a los convencionales que tenía la serie original.

- Pixar In The Real Life: De repente en mitad de la calle aparece un personaje del mundo Pixar en la realidad y la gente interactúa con él. Aunque esta es una "no recomendación", ya que Andre nos dice que "le da un poco de vergüenza".

- La Dama y el Vagabundo (Live Action): "Es peli para ver en Navidad", empieza Andrea para destacar que lo bueno de esta película es que está hecha con animales de verdad, "no están hechos digitalmente y se ven más naturales".

- Dentro de Disney: Va por capítulos. El primero habla de Amedrican Idol y Katy Perry enseña cómo funciona el programa desde dentro.