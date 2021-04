Noelia Franco visita yu No te pierdas nada (28/04/2021) // yu No te pierdas nada

Ylenia Santana está feliz porque se ha quitado un buen peso de encima. La televisiva no pudo venir la semana pasada porque tuvo que someterse a una pequeña intervención en el labio.

"Me han abierto el labio para sacar uno de esos productos muy antiguos. Sabéis que mi labio era como una morcilla que no me pertenecía, pues he estado cinco años con una silicona antigua. Además me pinché varias veces en varios sitios", recuerda Ylenia, que no quiere dejar pasar esta oportunidad para aconsejar a los jóvenes que acudan a grandes profesionales cuando quieran hacerse un retoquito.

La invitada del día es Noelia Franco, una joven que pasó de ser anónima a tener fama y reconocimiento gracias a su participación en Operación Triunfo hace dos años. La cantante estrena ahora Huracanes, un tema cuya letra "se puede llevar al desamor".

Ventura sale a la calle para preguntar a la gente por sus experiencias laborales, sobretodo a la hora de gestionar los temidos despidos.

Las Hormigas Juan, Damián y Marron empiezan contándonos los trucos para abrir la puerta de casa cuando se te quedan las llaves dentro y terminan hablándonos de la calidad de los espermatozoides de Juan Ibáñez.

Terminamos con Andrea Compton, la única colaboradora del yu que podría trabajar también en un videoclub. La joven nos cuenta que los Oscar fueron un auténtico coñazo, pero que las películas muy bien.

