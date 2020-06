Sara Sálamo, Joaquín Reyes, Las Hormigas y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (2/06/2020)

¡La mascletá del humor! Joaquín Reyes se transforma en Lady Gaga y Ana Morgade aprovecha para preguntarle por su supuesto plagio a Madonna para su tema Born This Way... "No sé qué hacéis con vuestra vida".

"Yo tenía una amiga, éramos dos, y pensábamos en llamarnos Lady Gaga y Lady Gugu. Luego nos separamos y a ella le fue super bien", dice. ¡Y acto seguido se ha cargado la monstera de plástico que hay en el plató!

"Ariana Grande no es grande... Es enana, duerme en un cuco". Acaban de estrenar juntas 'Rain on Me', un colaboración con mucho power y muy currada. "Hay gente que cree que estas canciones se hacen en una tarde, pero no".

Hablamos también de Chromatica, su nuevo álbum, que para ella es "una celebración de la vida, una invitación a bailar". Además hizo un tema con Elthon Jhon, pero parece que no está muy contenta con los resultados..

En las canciones de su nuevo disco asegura que le da mucho a la medicación... ¿Qué toma?, ¿Apiretal?, ¿Dalsy? ¡Se lo preguntamos!

Y qué hay de su película 'Ha Nacido una Estrella'... ¿Es cierto que Bradley Cooper dejo a Irina Shayk por ella? "Ellos ya estaban mal cuando llegué yo", confiesa.

Un día más, Ana Cardo abre un nuevo capítulo de su Diario Millenial para iluminarnos con sus ocurrencias semi-confinadas.

¡Conectamos con Sara Sálamo! La modelo ha publicado un libro con un título muy loco... 'El ocaso del mono que arañaba la pared'. ¡Le preguntamos de qué va y la modelo nos cuenta cómo ha sido el proceso de escritura!

"Es la historia de una escritora treintañera que quiere ampliar la familia, le pasan una serie de cosas rocambolescas y acaba como el Rosario de la Aurora. Además ella es una obsesiva de lavarse las manos, que lo hacemos ahora mucho, y lo escribí el año pasado".

"Hago una crítica sobre el negocio que se hace con la maternidad. Esa fue la premisa, pero los personajes empezaron a tener vida propia"

¿Cuánto porcentaje de ella hay en la novela? "Demasiado, y es terrible, porque la tía no es muy guay que digamos", explica. Es atea, hipondríaca, obsesiva...

¿Qué tal con la cuarentena? "Al principio muy contenta, tenía trabajo y ala familia cerca, pero ahora ya se hace pesado... Aunque tengo un poco el síndrome de la cabaña", confiesa. "Me explota el cerebro porque no se pueden tocar los libros pero la fruta sí".

La modelo estrena pronto la peli 'El año de la furia' y también tiene un proyecto muy guay del que todavía no puede decir nada... "Es uno de los más especiales en los que he estado", confiesa.

En Instagram la hemos visto entrenar con su marido, el futbolista del Real Madrid Isco. "Se nota que eran los primeros días, estábamos on fire".

¡Hormigueamos con Juan, Damián y Marron! Comentamos con ellos la vuelta del autocine de Madrid, que con esto de la desescalada no deja de vender entradas. "Es que los hoteles están cerrados, tú vete por allí a ver si alguien está atento a la película". ¿Han ido ellos alguna vez a un autocine a hacer un monólogo? "Si te ríes, pitas", dice Morgade.

El magnate de Tesla ha puesto a la venta todas sus propiedades... Dice que ahora solo quiere tiene cosas con valor sentimental y claro... ¡No será porque se está quedando sin liquidez, no!

¡Hora de hablar con Cheeto! El niño rata nos habla de todas las filtraciones que está publicado Anonymous sobre redes de pederastia, asesinatos misteriosos, Kurt Cobain, Avicci...

