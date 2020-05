Lady Gaga y Ariana Grande lloran y bailan juntas en ‘Rain On Me’

Ariana Grande y Lady Gaga en el vídeo de 'Rain On Me' / Youtube

Tras volver a sus orígenes con Stupid Love y anunciar su nuevo álbum, ‘Chromatica’, Lady Gaga lanza una colaboración muy esperada, con Ariana Grande.

Las artistas presentan ‘Rain On Me’, un tema pop-dance, con tendencias R&B, en el que ambas cantan a la amistad y bailan juntas para dejar de lado lo malo y apoyarse mutuamente. Las artistas expresan un poderoso mensaje de lucha y fortaleza para superar los obstáculos de la vida.

En el vídeo, que sigue la estética futurista de 'Stupid Love', vemos a las cantantes envueltas en una poderosa coreografía bajo la lluvia. Los coloridos trajes alzan a las artistas al nivel de súper heroínas, como si fuesen unas semi Diosas que se han unido para salvar el 2020 y traer optimismo, energía y ganas.

La canción ha sido producida por de BloodPop, que ha trabajado con Gaga en su nuevo disco, por Tchami, que aparece en los créditos de éxitos como ‘Applause’ o ‘Do What You Want’, y BURNS, responsable de hits de Britney Spears o Little Mix.

A través de las redes sociales, Lady Gaga se ha sincerado y ha explicado cómo se ha sentido durante todo el proceso de creación de este tema. Le ha dado las gracias a BloofPop “por animarme a seguir adelante cuando estaba triste” y a Ariana Grande le ha dicho que la quiere “por tu fuerza y amistad”.

Ariana Grande también ha mostrado su emoción por trabajar con la Germanotta. Además, su madre ha confesado que ‘Rain On Me’ “¡Es la mejor canción que he escuchado en mucho tiempo!”.

‘CHROMÁTICA’, 29 DE MAYO

La canción llega una semana antes del estreno de ‘Chromatica’, el sexto trabajo discográfico de Lady Gaga que finalmente saldrá el 29 de mayo tras retrasarse su lanzamiento a causa del coronavirus. El álbum estará disponible en digital y en varios formatos físicos como CD, vinilo y cassette.

La cantante se puso en cuarentena voluntaria por el coronavirus y animó a seguir su ejemplo. También, ha organizado el concierto benéfico 'One World: Together At Home', donde cantantes y personalidades se han unieron en ocho horas de música, solidaridad y agradecimientos.

LETRA DE 'RAIN ON ME' DE LADY GAGA Y ARIANA GRANDE

I didn’t ask for a free ride

I only ask you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

It’s coming down on me

Water like misery

It’s coming down on me

I’m ready, rain on me

I’d rather be dry but at least I’m alive

Rain on me, rain rain

Rain on me, rain rain

I’d rather be dry but at least I’m alive

Rain on me, rain rain

Rain on me

Living in a world where no one’s innocent

Oh but at least we try, hmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don’t lose my mind, baby yeah

I can feel it on my skin

It’s coming down on me

Teardrops on my face

Water like misery

Let it wash away my sins

It’s coming down on me

Let it wash away

I’d rather be dry but at least I’m alive

Rain on me, rain rain

Rain on me, rain rain

I’d rather be dry but at least I’m alive

Rain on me, rain rain

Rain on me

Hands up to the sky

I’ll be your galaxy

I’m about to fly

Rain on me, tsunami

Hands up to the sky

I’ll be your galaxy

I’m about to fly

Rain on me

I’d rather be dry but at least I’m alive

Rain on me, rain rain

Rain on me, rain rain

I’d rather be dry but at least I’m alive

Rain on me, rain rain

Rain on me

I hear the thunder coming down, won’t you rain on me?

I hear the thunder coming down, won’t you rain on me?

Rain on me