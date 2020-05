Carolina Durante, Joaquín Reyes como Kim Kardashian, Andrea Compton, Vaquero y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (26/05/2020)

¡Martes en 'yu, no te pierdas nada! Ana Morgade , Sergio Bezos y Maya Pixelskaya pilotan este programa, en el que celebramos la reapertura de los baños de Atocha y los parques de Madrid, en los que está quedando mucha gente para darse "un paseito". También se vienen JJ Vaquero , Joaquín Reyes , Andrea Compton , Ana Cardo , Fox y charlamos con la banda... ¡¡Carolina Durante!!

Velázquez escuchando 'Velaske yo soy guapa?' en el Museo del Prado... ¡¡Una fantasía que El Ministerio del Tiempo ha hecho realidad!

¡La alegría de la mancha! Joaquín Reyes vuelve a plató de yu, no te pierdas nada para convertirse en Kim Kardashian, la celebrity más seguida de Estados Unidos. Ha creado un imperio empresarial alrededor de su figura, su estilo y sus trucos de belleza así que... ¡A ver si se nos pega algo!

"Soy la mayor influencer del mundo y estar confinada no es plato de buen gusto. En el pasillo hice un photocall con los chiquillos y con Kanye, me hice yo la alfombra roja", cuenta.

¿Qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que su matrimonio se va a pique? "Ya llevo seis años al lado de Kanye, pero eso es como la edad de los perros, muy intenso. Estás con el 5 minutos y pasas por todas las fases", explica. Además se cree Jesús... "Ha reconstruido su propio Río Jordán, está bautizando peña a lo loco".

Y para quien no conozca a la familia Kardashian Jenner hacemos un repaso de todas sus integrantes... ¡Porque menuda familia numerosa, y todos sus nombres empiezan por K!

¿Y qué hay de la decisión de sus hermanas Khloe y Kourtney de no lavarse el pelo durante la cuarenta? "Son las únicas que están solteras... Yo me lo lavé con sosa caústica, por eso me quedó platino, además desinfecta", explica.

Salmo, Santo, Estrella del Norte... ¡Si traducimos los nombres de los hijos de Kim Kardashian podemos recitar una oración! ¿Cómo los eligieron?

"En mi casa no hay un solo libro, los quemamos en San Juan, son malísimos, te meten cosas en la cabeza, te haces preguntas...", cuenta. ¡Pero si se está sacando la carrera de derecho! ¿Inauguraría algún ley en el Congreso? "Yo encerraría a la gente fea".

Ana Cardo está agobiada. Llega el calor, pero todavía no es verano y claro... ¿Cuando es el momento perfecto par quitar el edredón?

¡¡No sabíamos cómo llamar a los pijos hasta que llegaron los Carolina Durante!! Ahora son Cayetanos... ¿Son conscientes de que han cambiado el lenguaje? "Suena muy potente eso, y escuchar que se utiliza el término Cayetano en las cortes me descojona", cuenta Diego. "Se me ocurrió en un FIB, en el 2017, y había un grupito de chavales con la bandera de la Comunidad de Madrid, queríamos invitarlos a una cerveza pero no nos acordábamos del nombre, y alguien dijo que tenían toda la pinta de llamarse Cayetano".

Cayetano es el tema que les ha dado a conocer, pero los Carolinos tienen nuevo tema.... ¡El Parque de las Balas! ¡Un sitio que además existe de verdad! El tema es muy punketa, como todo lo que hacen, pero también un poco bajona... ¿Han perdido a gente por el camino?, ¿se llevan bien entre ellos? "Hubo duras disputas, sí, alguien dijo... 'no te aguanta ni Dios en esta furgoneta".

¿Tienen alguna banda rival? "Petróleo", dicen sin dudar. ¿Y piscina para este verano? "Yo tengo terraza, estoy pensando en cogerme una manguera".

¿Cuáles son sus planes musicales?, ¿tienen cositas en el horno? "Estamos preparando nuevo disco, si todo sale bien lo grabaremos en octubre".

¿Y es cierto que Diego tiene el 'siiiiii' de Cristiano Ronaldo tatuado? ¡Un poco más madridista y le da algo!

Terminamos con el 'pa ke quieres saber eso' con La voz en Fox... ¿Quién de los cuatro regalaría 20 euros?, ¿quién siempre llega tarde a todos lados?, ¿cuál de los cuatro podría llamarse Cayetano?

¡Andrea Compton ha vuelto a yu! La youtuber nos trae mandanguita buena para alegrarnos un poquito los días en casa. Documentales absurdos, las Kardashian regresan a Netflix, Ana y los 7 en Amazon Prime... ¡Qué fantasía!

Fernando Simón se ha hecho famosísimo... "Es como si en Operación Triunfo solo hubiese un concursante", nos cuenta Vaquero, que echa de menos Fórmula Abierta y cree que Simón es más famoso que una Kardashian.

