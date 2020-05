Joaquín Reyes es Kim Kardashian: "Me lavé el pelo con sosa cáustica, me quedó platino y además desinfecta"

¡La alegría de la mancha! Joaquín Reyes vuelve a plató de yu, no te pierdas nada para convertirse en Kim Kardashian , la celebrity más seguida de Estados Unidos. Ha creado un imperio empresarial alrededor de su figura, su estilo y sus trucos de belleza así que... ¡A ver si se nos pega algo!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

"Soy la mayor influencer del mundo y estar confinada no es plato de buen gusto. En el pasillo hice un photocall con los chiquillos y con Kanye, me hice yo la alfombra roja", cuenta.

¿Qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que su matrimonio se va a pique? "Ya llevo seis años al lado de Kanye, pero eso es como la edad de los perros, muy intenso. Estás con el 5 minutos y pasas por todas las fases", explica. Además se cree Jesús... "Ha reconstruido su propio Río Jordán, está bautizando peña a lo loco".

Y para quien no conozca a la familia Kardashian Jenner hacemos un repaso de todas sus integrantes... ¡Porque menuda familia numerosa, y todos sus nombres empiezan por K!

¿Y qué hay de la decisión de sus hermanas Khloe y Kourtney de no lavarse el pelo durante la cuarenta? "Son las únicas que están solteras... Yo me lo lavé con sosa caústica, por eso me quedó platino, además desinfecta", explica.

Salmo, Santo, Estrella del Norte... ¡Si traducimos los nombres de los hijos de Kim Kardashian podemos recitar una oración! ¿Cómo los eligieron?

"En mi casa no hay un solo libro, los quemamos en San Juan, son malísimos, te meten cosas en la cabeza, te haces preguntas...", cuenta. ¡Pero si se está sacando la carrera de derecho! ¿Inauguraría algún ley en el Congreso? "Yo encerraría a la gente fea".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.