Supremme DeLuxe visita yu, No te pierdas nada

Pantomima Full y Miguel Maldonado // yu, No te pierdas nada

Pantomima Full y Miguel Maldonado, alias Cachondeo Crack, controlan el cotarro este jueves en yu, No te pierdas nada. Recibimos a Supremme DeLuxe, presentadora de Drag's Race, charlamos con Rizha de tendencias musicales, Samantha Hudson nos habla de la presión estética y descubrimos al Tiktok Monster Josu Diamond.

Rizha está un pelín obsesionada con Motomami, el nuevo disco de Rosalía. "Me encantan Sakura, Diablo y Genís", dice nuestra de reina de las tendencias musicales, que trae nuevo material para que los yusers den un aire fresco a sus playlist. Charlie XCX, el próximo álbum de Harry Styles, el regreso de Paulo Londra y mucho más.

La carrera para ser la mejor Drag de España vuelve a Atresplayer Premiun con nuevo material y algunas novedades. El 27 de marzo se estrena el primer capítulo de la segunda temporada. "Tenemos más plató, más concursantes, más programas y más emoción en general, pero yo no cobro más", nos cuenta Supremme Deluxe, presentadora y reina de las drags, que aunque no ha venido al yu performada, nos adelanta que será una edición de infarto.

Seguimos con Samantha Hudson, que nos habla de la deconstrucción del género y la identidad. "Yo últimamente estoy más en el mood chica, por eso me estoy dejando el mullet en un intento de imitar a Miley Cyrus, pero cuando te vas acercando a este espectro femenino sientes la presión estética. Nunca me había preocupado por la depilación hasta ahora", cuenta. "Las cosas que te apetecen no son casualidades".

Josu Diamond es lector, escritor y tiktoker. Acaba de publicar 'Un cóctel en Chueca', que define como el "inicio de una trilogía llena de humor, sexo y mariconeo". ¡Charlamos con él en yu, No te pierdas nada!

Vuelve a ver yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.