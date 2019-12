Arturo G Campos, Juan Gómez Jurado, Joaquín Reyes, Arkano y María Valero en 'yu, no te pierdas nada' (19/12/2019)

¡La serie de El Señor de los Anillos busca feos para ahorrarse el maquillaje! ¡Por fin ser feo tiene recompensa! Ana Morgade está dudando si apuntarse o no, porque la verdad es que le quitas el maquillaje y la producción y... ¡Se queda en ná! ¡Y no lo decimos nosotros, eh! Lo dice ella...

¡Son un gusto, son un placer! Trabajan juntos porque quieren... ¡No como nosotros! Arturo G Campos y Juan Gómez Jurado fingen una juventud que no tienen... ¿O si? "Oye, yo tengo ocho años menos que él", reclama el autor de Reina Roja. ¡Está harto de que lo metan en el mismo saco de Arturo! "Son thrillers con comedia, divertidos", cuenta Juan Gómez Jurado, que reconoce que no era divertido hasta que conoció a Arturo G Campos. "Un día llegó y me dijo: ¿te gustaría hacer un podcast?, y acepté", cuenta sobre el origen de Todopoderosos. ¿Es cierto que escogen el orden de los temas que van a hablar con un 'piedra, papel o tijera'?

Jugamos a Arturo G Campos y Juan Gómez Jurado a '¿Quién está peor?', el juego en el que gana el que más abucheos reciba. ¿Cuando fue la última vez que lloraron?, ¿si fuera a una cita consigo mismos, qué pensarían?, ¿qué dirían sus 'yos' de 14 años de ellos?

¡Qué alegría, qué alboroto! Joaquín Reyes se transforma en el actor Adam Driver, protagonista de una de las películas de la temporada, 'Historia de un matrimonio'. Su nombre suena fuerte para los Oscar.. ¿Se lo llevará? "Tengo fobia a escucharme actuando", asegura. ¡Un miedo irracional! No puede ni escuchar su buzón de voz, ni las notas de audio... Sin duda un problema de grandes dimensiones.

¿Y cómo era Adam Driver de pequeño? Rescatamos una foto de cuando era marine y... ¡Menuda carita de crío! "Era un finde largo, no sabía qué hacer, y me enrolé en la marina", confiesa. ¿Es un tío navideño?, ¿le gustan estas fiestas?

Diego Fabiano se baja a la calle a hacer amigos. Un jueves más, Fabiano no desiste en su intento de encontrar un alma gemela. ¿Será hoy el día que lo consiga? ¡Sería el milagro de la Navidad!

¡Momento de recibir JJ Vaquero! El cómico nos habla de su libro 'Monólogo 3.0', que recopila los mejores monólogos de El Hormiguero, y nos da unos truquitos para sobrevivir a las cenas navideñas y sus respectivas resacas. ¡Luego no digas que no avisamos!

¡Rima amor con calor y suena bien! Arkano viene con un amigo con el pelo de color azul... "Se llama Force, un aplauso", presenta. Hoy hablamos de la fundación Vodafone España y su iniciativa 'Ha Ha Hate', con la que combaten las críticas en redes a base de rimas.

La influencer María Valero se sienta en el sofá de yu para hablarnos de eso, de cosas de influeners. La joven acaba de volver de París, pero debe tener el pasaporte lleno de sellos... ¡No para de viajar! ¿Cuál es el viaje que más le ha gustado? "El voluntariado en Uganda, sin duda", cuenta. "Impacta bastante". ¿Siempre ha currado de influncer? "Estuve de camarera, en una tienda, en RadioTubers... Y ahora con los ingresos me da para ser solo influencer", explica.

Además le encanta el nail art, el maquillaje... ¿Cómo se hace entonces un eyeliner perfecto? Y para ordenar el armario... ¿Hay algún truco especial? Y para quitarle las bolitas a los jerseys de lana... ¡Queremos saberlo todo!

