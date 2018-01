Ana Morgade cuenta que tiene la caldera de casa estropeada y Twitter se le echa encima

El motivo de la discordia fue el tweet que la colaboradora de Zapeando puso a una empresa de reparación de calefacciones informando de su problema doméstico y pidiendo una solución, ya que no podía arreglar su caldera porque en el horario de atención al cliente ella se encontraba trabajando.

"Mi caldera está rota y no dan servicio técnico a partir de las 8pm. Yo trabajo en una serie de 7am a 8pm. ¿Pago un servicio de mantenimiento para nada? Gracias", escribía Ana Morgade.

El mensaje molestó especialmente a un usuario de Twitter al considerar que la humorista estaba utilizando su fama para que le arreglaran la caldera fuera de la hora de servicio. "¿Entonces con poner aquí una queja en Twitter me atienden a cualquier hora? ¿Todos? Hacienda, la Seguridad Social... ¿Los bancos también abren hasta las 20 horas? Si quiero una serie o programa de la laSexta me lo ponen a las 2 de la mañana porque me apetece verlo a esa hora?", respondió el usuario.

Algo a lo que Ana Morgade no dudo en contestar: "Sí. En la página de Atresplayer. A la hora que quieras. Disfrútalos!".

Pero el encontronazo no quedó ahí, porque la humorista continuó contestando a más twitteros: "En las series no puede hacer otro actor tu personaje, porque se nota. A no ser que seas la tía de Will en El Príncipe de Bel Air", respondió a otro.

Tras ese rifirrafe con varios twitteros, Morgade decidió relatar paso a paso como ocurrió todo desde que su caldera se estropeó hasta que finalmente logró su propósito de que la atendieran en el horario deseado.