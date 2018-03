Demi Lovato celebra que lleva seis años sin drogas ni alcohol

Hace seis años que Demi Lovato puso fin a su adicción al alcohol y drogas, problema que afectó a su vida personal pero también profesional. El proceso de rehabilitación no fue fácil, pero consiguió recuperarse, y así lo celebra anualmente.

La cantante ha escrito un inspirador mensaje en Instagram, donde explica que lleva seis años sobria. "Hoy es un día muy especial para mí... ¡oficialmente estoy celebrando 6 años de sobriedad!" son las primeras palabras que Lovato ha compartido junto a un selfie. Asimismo, también le agradece a su familia y amigos todo el apoyo que le han mostrado en toda esta etapa, y añade que "Una gran parte de mi recuperación fue aprender a amarme a mí misma y a los demás".

Pero este no ha sido lo único que ha compartido en las redes sociales. Demi Lovato también ha celebrado este día tan especial en Twitter, donde ha dicho que está "Muy agradecida por otro año de alegría, salud y felicidad. Es posible.".

Just officially turned 6 years sober. So grateful for another year of joy, health and happiness. It IS possible. 🙏🏼