Los fans de Justin Bieber acusan de plagio a Maluma por su vídeo ‘El Préstamo’

El último lanzamiento de Maluma, El Préstamo, está dando mucho que hablar. Y es que los fans de Justin Bieber acusan al colombiano de copiar el vídeo What Do You Mean?.

@europa_fm | Barcelona | Actualizado el 11/03/2018 a las 14:04 horas