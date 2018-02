Kim Kardashian admite qué parte del cuerpo tuvo que operarse después de tener a su hija

Kim Kardashian no descuida a sus más 100 millones de seguidores por nada del mundo. Ni siquiera la llegada de su tercer hijo hace apenas un mes ha hecho que la celebrity deje en un segundo plano sus redes sociales.

Hace poco nos dejaba boquiabiertos con un impresionante desnudo en Instagram con el que, por cierto, supo esquivar perfectamente la censura de esta red social para evitar que le eliminaran la fotografía por contenido inapropiado.

En esta ocasión Kim nos ha sorprendido revelando que cuando dio a luz a su segunda hija, la pequeña North, tuvo que someterse a un procedimiento para sentirse mejor consigo misma, ya que no se veía bien.

"Después de amamantar a North, no me sentía bien con las estrías que me salieron en los senos. Me sometí a un tratamiento con láser para eliminarlas. Hizo mucha diferencia. Pueden quitarte estrías y cicatrices", confesó Kim Kardashian en su app.

Lo cierto es que ella misma ha reconocido en muchísimas ocasiones que no es perfecta y que tiene más defectos de los que muchos se imaginarían. Sin embargo, a ojos de sus seguidores, su físico sigue siendo inmejorable.