Penélope Cruz le enseña español a Ellen DeGeneres en su programa y la terminan censurando

La actriz Penélope Cruz fue invitada este martes en The Ellen Shows, el programa de la televisión estadounidense presentado por Ellen DeGeneres, una de las presentadoras con más carisma del país.

La española acudía al show para promocionar el estreno inminente de la serie 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versacce', donde interpreta a la diseñadora Donatella Versace.

El show se define por las conversaciones distendidas y el buen rollo entre la presentadora y los invitados. Así, la producción del programa propuso a Penélope Cruz que enseñase en directo a Degeneres algunas frases en español. Pero no se trataba de unas frases al azar: son lemas de nuestro idioma.

Así, Degeneres tenía que repetir en castellano frases como "me tienes hasta el moño" y "me cago en la leche". Eso sí, el "me cago en la leche" no lo pudieron escuchar completo los televidentes, ya que el programa decidió censurarlo. ¡Una pena, porque para nosotros es el pan de cada día!