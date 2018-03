En un pueblo de Noruega está prohibido morirse

Longyearbyen es un pueblo situado en las islas Swalbard (Noruega). Se trata de la población más septentrional del planeta y sus 2.000 habitantes sólo ven la luz del sol durante 4 meses al año.

Pero lo más curioso de este lugar es una ley que está vigente desde 1950 que "prohíbe" a sus habitantes morir allí. De esta manera se recomienda que las personas que están enfermas graves se trasladen a Noruega continental para fallecer allí. Lo mismo ocurre con las mujeres embarazadas, se les pide que den a luz fuera de las islas.

El motivo de esta ley no es otro que las bajas temperaturas de Longyearbyen, que llegan a los 50 grados bajo cero en invierno y en verano no superan los 17 grados. Por tanto las personas enterradas en este pueblo no llegan a descomponerse.

Para evitar la propagación de enfermedades, se aprobó esta ley tras comprobar que unos cadáveres de unos marineros muertos en 1918 por una epidemia continuaban conservando el virus. Algo que por otro lado les sirvió para crear una vacuna contra este tipo de gripe.